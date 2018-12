Desorganización en el Festival del Pastel

“Me ha parecido muy desorganizado, he venido dos veces y siempre me dicen que espere una hora porque llegan muy poquitos pasteles, hay que coger turnos. Me voy después de haber estado acá dos horas y sin comer”, dijo algo molesto Freddy García, turista que llegó de Bogotá y estuvo en el XXXI Festival del Pastel Cartagenero.

Como él, varias personas se quejaron de visitar el Parque de La Marina, lugar donde se hace el festival, sin encontrar ninguna mesa ni montaje. El viernes el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) anunció el lanzamiento de esta edición del festival, que comenzaría el sábado, pero no fue así.

Se conoció que hubo problemas con la organización del montaje y que solo hasta el domingo a mediodía lograron terminar de instalarlo. Sin embargo, hasta las 4 de la tarde había pocas mesas con pasteles y varias personas amantes del pastel consiguieron obtener uno tras esperar más de una hora.

Por su parte, Américo Tobías, cartagenero y otro de los asistentes al festival, dijo que el evento le parecía excelente y que “los pasteles estaban sabrosos”.

Es de anotar que desde comienzos del mes el IPCC tenía abiertas las inscripciones para los participantes del festival. El 11 de diciembre se realizó un taller de manipulación de alimentos dictado por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), para garantizar la higiene y salubridad en el festival. El jueves 13 de diciembre se publicó la lista de los admitidos y el 15 se haría el lanzamiento oficial con una degustación abierta al público, pero esta se hizo el 14 en los bajos de la Alcaldía, junto a la plaza de La Aduana.

Se tenía previsto que el Festival del Pastel Cartagenero se desarrollara del 15 al 25 de diciembre en el Parque de La Marina, para que familias enteras disfrutaran de pasteles elaborados por manos de matronas, con el habitual horario de 10 a. m. a 10 p. m. Sin embargo, solo empezó en firme desde ayer por los problemas con la logística.

El Universal conoció que hubo inconvenientes con la contratación del servicio de este montaje, pues, supuestamente, el operador del evento fue contratado a partir del 17 de diciembre, es decir, hoy. “La licitación estaría armada para que la ejecutaran desde mañana -hoy- hasta el 25 de diciembre. La empresa que supuestamente ganaría hizo el lanzamiento el viernes, al día siguiente debía estar listo para arrancar, pero no fue así porque en el pliego de condiciones se indica que empezaba el lunes. Entonces qué empresa hizo el lanzamiento”, señaló uno de los participantes en el proceso, quien prefirió omitir su identidad. Se espera el pronunciamiento oficial del IPCC.