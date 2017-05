Desplome de terraza en Lo Amador encendió alarmas

Parte de la terraza de una vivienda en la calle San Fernando, del barrio Lo Amador, se desplomó en la mañana de ayer apenas comenzó a caer un aguacero.

Diez personas, de las cuales nueve son adultas y una es una niña de seis años, en condición de discapacidad, son los residentes de la vivienda.

Uno de ellos, Jesús David Villalobos Mercado, manifestó que “quizá la humedad hizo que pasara eso. Además, por estar a la orilla de La Popa hay pequeños deslizamientos de tierra cada vez que llueve. También pudo ser una mala práctica en la construcción”.

En atención a la emergencia, al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos y de la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital. El primero cortó un árbol, mientras que el segundo verificó la situación reportada y compartió recomendaciones a los habitantes de la casa en cuestión y a vecinos.

POR MALA CONSTRUCCIÓN

Laura Mendoza, jefe asesora de la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital, aclaró que el desplome de la terraza no se originó por derrumbe sino por mala construcción.

“El propietario hizo una modificación en la terraza, la amplió sin utilizar el procedimiento ni los materiales efectivos, porque rellenó con arena. Al momento de la lluvia, la parte que agregó cedió y se desprendió”.

“Además -señaló la funcionaria- el propietario sembró un árbol en la parte que amplió. Entonces el peso del árbol y el procedimiento inadecuado de construcción hicieron que la parte nueva de la terraza cediera y se desprendiera”.

Mendoza precisó que “recomendamos cortar el árbol porque las raíces quedaron expuestas y en una lluvia más fuerte podría venirse abajo. Bomberos lo hizo. El equipo de conocimiento de Gestión del Riesgo explicó al propietario de la vivienda que no podía hacer modificaciones como la que hizo porque estaba ocupando parte de la calle y no estaba aplicando el procedimiento correcto. Si quiere hacer alguna modificación tiene que contratar quien le haga el diseño y comprar buenos materiales”.

Agregó que “en el patio de la casa, el señor también hizo unas modificaciones y tiene unas filtraciones de agua. Le hicieron recomendaciones porque ha ido ampliando sin tener en cuenta las escorrentías, de modo que el agua entra y puede desestabilizar la vivienda”.

11 CASAS SERÍAN EVACUADAS

La jefe asesora de la Oficina de Gestión del Riesgo informó que en otra parte de la calle San Fernando se está gestando la reubicación de 11 familias residentes en igual número de casas, que están en riesgo por su cercanía a taludes.

“Nos reunimos con el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) ayer y hoy (lunes y martes). Vamos a hacer el procedimiento de sensibilización para que conozcan cómo es el subsidio de arriendo y empiecen a salir de las casas. Esperamos comenzar a hacer las evacuaciones la próxima semana”, dijo Mendoza.

Informó que para establecer el estado actual de todas las casas de la calle San Fernando, conocida como sector de Los Turbaqueros, y sectores aledaños, se hará una inspección en los próximos días.

“FALTAN GARANTÍAS”: JAC LO AMADOR

Jeyler Medrano Viola, presidente de la JAC de Lo Amador, afirmó que la comunidad requiere soluciones radicales para la problemática de la erosión, que los está acechando hace más de 10 años.

“Está empezando a erosionar fuerte, y más porque tenemos un indigente que está cavando arriba. Está quedando tierra a la intemperie y cuando comienza a llover se desliza hacia las casas. No sabemos qué hacer con ese hombre. Ya le notificamos al cuadrante y a la inspectora, pero la preocupación está latente porque constantemente está erosionando la tierra”.

Advirtió que para mitigar los estragos causados por las lluvias “tampoco se hacen las intervenciones pertinentes. Gestión del Riesgo y Bomberos hacen visitas y comparten recomendaciones, pero no traen soluciones radicales porque no hay presupuesto y otras excusas. Necesitamos la construcción de canales de drenaje. Los que teníamos se han deteriorado, el agua ya no encuentra por dónde salir e inunda y desestabiliza las casas”.

Respecto a la evacuación, el líder aseguró que “las garantías no son las que la comunidad está necesitando. Entregan subsidio de arriendo de 200 mil pesos para cada mes y en esta ciudad tan cara, ¿dónde se podría vivir con eso? Hay más de 100 casas expuestas al riesgo”.