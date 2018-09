Destination Next, la nueva apuesta del sector turístico en Cartagena

La estrategia Destination Next ha sido aplicada en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. // Aroldo Mestre.

Los gremios del sector turístico de Cartagena iniciaron este miércoles un trabajo en conjunto para consolidar la imagen de la ciudad y promocionarla a nivel internacional como el destino ideal para el turismo, los negocios y la inversión.

A través de la metodología Destination Netx, representantes del sector privado y del sector público buscan unificar la imagen de la ciudad para posicionarla y trazar objetivos en materia de mercadeo y promoción.

La presidenta de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, Zully Salazar Fuentes, explicó la importancia de esta iniciativa. “Nosotros hoy no podemos salir a decir que la ciudad no tiene un trabajo y una estrategia de turismo porque los resultados están hablando por sí solos. Pero es probable que ha sido fruto de un trabajo no tan metódico y es precisamente esta metodología que nos va a ayudar y que se va a convertir en un instrumento para que estratégicamente sector público y sector privado se sumen para que el resultado final sea más visitantes llegando a Cartagena, más inversionistas instalándose en la ciudad y un recurso unificado de todos los voceros”.

Con la aplicación de Destination Next, se contempla una serie de tareas como la coordinación de una investigación de mercado, la acción promocional con el sector privado y la conformación del equipo de destino, que serán cruciales en la puesta en marcha de dicha metodología.

La primera reunión contó con la participación de Corpoturismo, Cotelco, Cotelco Cartagena, Cámara de Comercio, Fenalco, Andi Seccional Bolívar, Gobernación de Bolívar a través de Icultur, Hotel Intercontinental, Sacsa, e Invest In Cartagena.

Con ocasión del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el próximo 27 de septiembre, la estrategia será presentada a otros sectores de la ciudad para lograr un trabajo exitoso. El evento tendrá lugar en el Hotel Intercontinental a las 8:00 de la mañana.

Más de Destination Next

Destination Next es una iniciativa de la Asociación Internacional de Marketing de Destinos (DMAI por sus siglas en inglés) reconocida como la principal agremiación de Oficinas de Congresos y Convenciones del mundo, que desarrolló esta metodología a partir del trabajo con visionarios sobre cómo deberían prepararse los destinos para el futuro de cerca de 600 destinos de 15 países.

El Estudio de Futuros Destination Next identifica las tendencias y oportunidades que darán forma al futuro de la comercialización y gestión de destinos.

Anterior Ocho personas muertas deja accidente de tránsito en Guaduas