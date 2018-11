Deterioro y déficit de alarmas, superados en 2019

Un déficit de más de 300 alarmas comunitarias hay en la ciudad y Distriseguridad lo combatirá. Pero primero asegurará el servicio de las 150 alarmas instaladas en diferentes barrios, pues, por falta de mantenimiento, la mayoría sirve para adornar postes y no para prevenir y atacar el delito.

“Hoy, lamentablemente, gran parte de esas alarmas no están cumpliendo su función. Están deterioradas, muchas están fuera de servicio, y ni siquiera tienen conectividad con la Policía”, aseguró a El Universal Enver Díaz Escandón, director (e) de Distriseguridad.

Señaló que “sí hay un déficit, pero lo primero que queremos hacer es poner en funcionamiento la red actual, conformada por 150 alarmas comunitarias, de las cuales 30 datan de 2005 y 120 fueron colocadas en los últimos dos años, pero se ha descuidado mucho el mantenimiento de las mismas”.

La inversión que se requieren para superar el deterioro es de 147 millones de pesos; para el déficit, 780 millones de pesos. Díaz explicó de dónde se obtendrán esos montos.

“Tenemos suscrito un convenio de cooperación con Fedemunicipios (Federación Colombiana de Municipios), en el que ya tenemos un entendimiento para que este mes nos proporcionen las herramientas y podamos poner a tono esas 150 alarmas existentes. Queremos asegurar su conectividad de aquí al 31 de diciembre, fecha máxima. Es decir, recuperaremos nuestra red de alarmas comunitarias”.

Del déficit, el funcionario precisó que “hay 545 frentes de seguridad en Cartagena y solo 150 alarmas comunitarias. Estamos hablando de que más de 300 comunidades, que con esfuerzo se han organizado y han constituido los frentes de seguridad, hoy no tienen esa herramienta. Ese es un proceso paulatino, pero nosotros radicamos el viernes 26 de octubre, ante el banco de proyectos de Planeación Distrital, la adquisición de 100 nuevas alarmas comunitarias, con todas las características y competencias tecnológicas que avala la Policía y Distriseguridad.

“El proyecto ha sido ya revisado por los expertos y se le presentó al alcalde mayor, quien lo ha avalado y le ha dado su visto bueno. Estamos ya en los trámites con la Secretaría del Interior para que nos defina los rubros del Fonset (Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana) con los cuales va a ser financiado. Empezando el primer semestre de 2019 estaremos teniendo la dotación de esas 100 alarmas comunitarias. Ya tendríamos 250, por lo que estaríamos cumpliendo e inclusive sobrepasando la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo”.

Díaz indicó que la meta de ese plan es adquirir 200 alarmas en cuatro años. Hace dos años se adquirieron 120 y se espera adquirir 100 más para 2019, por lo que se habría adquirido un total de 220 alarmas, 20 más de lo proyectado.

Dónde estarán las alarmas

Estos los criterios que usará Distriseguridad para definir la ubicación de las 100 nuevas alarmas comunitarias.

“Primero, el análisis de la incidencia del delito en la ciudad. Para eso tenemos la herramienta estadística más importante con la que cuenta el Distrito, no solo para temas de seguridad sino para temas sociales en general, y es el Cosed (Centro de Observación y Seguimiento del Delito). Con estas estadísticas tenemos claro cuáles son las zonas rojas de Cartagena”, dijo Díaz.

Otro criterio serán las solicitudes de las comunidades. El funcionario manifestó que “hay unos frentes de seguridad debidamente organizados que vienen desde hace muchos años tratando de tener alarmas comunitarias. Tenemos solicitudes represadas desde 2007, hace más de una década, y hoy gracias a este proyecto, que se debe materializar en el primer semestre de 2019, van a tener una alarma comunitaria”.

Asimismo se tendrán en cuenta los resultados de las visitas de la dependencia distrital a los frentes de seguridad. “Constatamos con visitas a las comunidades, que en realidad estén funcionando los frentes de seguridad, que estén organizados, que esté la gente entorno a una actividad del frente de seguridad, porque muchas veces pasa que se instala una alarma comunitaria y la gente no hace uso de ella. Eso lo queremos evitar”.

Díaz aseguró que también se valorará “el tema judicial. Tenemos acciones populares en contra del Distrito, donde las comunidades están exigiendo una alarma comunitaria por la incidencia del delito”.

Son siete los barrios que presionan a través de este recurso judicial: 20 de Julio, Antonio José de Sucre, Río Elba, Bellavista, Bernardo Jaramillo, Libertador y Villa Barraza.

Por los otros criterios antes mencionados, inicialmente serían beneficiados con alarmas barrios como Alto Bosque, Armenia, Bicentenario, Villas de Aranjuez, Lo Amador, Palestina, El Líbano, Crespo, Los Alpes, Calamares, Nuevo Paraíso, Los Ciruelos, Pasacaballos, Nuevo Bosque, Nelson Mandela, Martínez Martelo, Nuevo Bosque, Torices, Barrio Chino, San Francisco, Bazurto sector Los Plátanos, El Pozón sectores Minuto de Dios, Primero de Mayo y La Unión; Toril, Pie de la Popa, entre otros.

“Son barrios tanto de la zona norte como de la zona suroriental. Tratamos de ser lo más equitativos posible, pero también teniendo los criterios de incidencia del delito en los sectores priorizados”, dijo el director (e) de Distriseguridad.

No es suficiente

Fredi Goyeneche González, director del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), resaltó que, aunque es necesario, instalar herramientas tecnológicas no es suficiente para disminuir los indicadores de delitos y violencia en la ciudad.

“A pesar del esfuerzo de la tecnología, hay unos factores que no puede enfrentar eficientemente Distriseguridad en términos de lo misional, porque donde está concentrada la mayor frecuencia de los indicadores de violencia también están concentrados los peores indicadores socioeconómicos. Entonces, si bien se puede desarrollar toda una actividad logística y tecnológica para afrontar la incidencia de la violencia, hay unos indicadores socioeconómicos que corresponden a la órbita de la inversión pública constante en lo social.

“La misión de Distriseguridad se está cumpliendo a cabalidad en tanto que se están superando las propuestas del Plan de Desarrollo, pero si simultáneamente no se hace una inversión constante, no se aplican políticas de choque de mediano y de largo plazo para afrontar los indicadores socioeconómicos, seguramente esto no va a tener tanto éxito como esperamos”.

Las cámaras

Distriseguridad afirmó que en la ciudad hay 551 cámaras de videovigilancia instaladas en 475 puntos.

De estas, seis están fuera de servicio por ductos obstruidos en la concesión vial en La Boquilla. Otras 20 padecen el mismo estado por la explotación de transformadores y problemas eléctricos o de fibra.

La dependencia distrital anunció que “se arreglarán el martes o miércoles”, por lo que entrarían en funcionamiento esta semana.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.