Dian realiza campaña para que morosos se pongan al día

Si usted es una de las personas que no ha declarado renta ya sea porque no sabe que le corresponde hacerlo o porque no ha podido cancelar la obligación, esta nota le interesa.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realiza desde el 23 de este mes una campaña en todo el país para que los morosos se pongan al día. Al mismo tiempo, se busca controlar la evasión de impuestos y el contrabando.

La iniciativa denominada "Al día con la Dian, le cumplo al país" se inició en Cartagena en los barrios Castillogrande, Bocagrande, Laguito y parte de Torices y Crespo. Unas 56 visitas en estos sectores, están orientadas al control de facturación e ingresos.

"Con estas jornadas buscamos fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras, crear conciencia sobre la importancia de la declaración de renta, el pago de los impuestos y la expedición y exigencia de la factura. Son 24 funcionarios los que están en esta campaña, entre esos los de fiscalización que inspeccionan si se está facturando bien.También están los de la Aduana", explicó Mercedes de León Herrera, directora Seccional de Impuestos de Cartagena.

En la ciudad, son 7.264 omisos los que declaran renta como personas naturales y no han cancelado las obligaciones pendientes, correspondientes a los periodos de 2013 a 2015.

"A estas personas les enviamos 3.391 cartas y 3.873 correos electrónicos, invitándolos a declarar. Los morosos tienen que pagar sus obligaciones y liquidar los intereses por no hacerlo oportunamente", anotó la funcionaria.

Vale anotar que la nueva Reforma Tributaria no contempla beneficios de intereses para las personas omisas que no han declarado.

Campaña durante todo el año

Todos los meses que restan del año, se harán estas jornadas en diferentes zonas de la ciudad. Esta primera jornada culmina el 27 de enero. El objetivo es recuperar una cartera de un poco más de 157 mil millones de pesos.

En todo el país, se realizarán 6.500 visitas a morosos; 9.844 requerimientos a omisos en el impuesto sobre la renta, detectados a través de cruces de información con bancos y notarías; responsables del IVA; profesionales del cambio y control aduanero a la legal importación de equipos, materiales e instrumentos odontológicos.

Bogotá (Chapinero), Barranquilla (Prado y Riomar), Medellín (El Poblado), Cali (Centro), Bucaramanga (Cabecera Llano), Pereira (Centro) y Cartagena, son las principales ciudades del país donde se concentrará esta primera fase de las jornadas.

¿Qué pasa si no paga?

Si usted no cancela sus obligaciones, la Dian emprenderá las acciones correspondientes, como el embargo de cuentas, bienes, inmuebles y vehículos. A partir de allí, se sigue un proceso de cobro que podría terminar en el remate de sus bienes.