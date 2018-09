Diez barrios quedarán sin energía eléctrica de manera indefinida

Diez barrios subnormales de Cartagena quedarán sin energía eléctrica durante los próximos días, a causa de la alta deuda que tienen con la empresa Electricaribe.

La compañía informó que los diez barrios afectados por los cortes le deben 23 mil millones de pesos, siendo Villa Corelca el más moroso de todos.

Según Ayleen Álvarez Martínez, gerente de Electricaribe en Bolívar, Villa Corelca debe un total de $1.108.952 millones. “La facturación de agosto --anotó Álvarez Martínez-- fue de 100 millones de pesos y solo abonaron 4 millones; y así, sucesivamente, la historia se repite en estos barrios que no cumplen con sus obligaciones en el pago del servicio”.

Los barrios comprometidos en los cortes son: Villa Corelca, Henequén (3 de Junio), El Pozón (Los Ángeles), Boston, La Esperanza (Navidad y Puerto de Pescadores), Cerros de Albornoz (Girasoles y 3 de Junio), Bayunca (Nuevo Cooperativo II y San Benito), y Santa Ana (El Prado).

La gerente prosiguió diciendo que en Cartagena la alta cartera de estos sectores supera el 85 % de morosidad “y la deuda sigue en aumento y no existe una solución a corto plazo”.

Anunció que se iniciarán cortes individuales y luego se hará el proceso de socialización con las comunidades para que paguen una cuota y si al final no cumplen con la meta prevista se harán unas suspensiones generales o periodos de continuidad concertados, lo que ya se ha dado a conocer a las autoridades policiales, distritales y comunales.

Sin embargo, indicó que Electricaribe mantiene activa la posibilidad de abonar a la deuda para detener el corte del servicio, “aunque la gestión de cobro en los barrios subnormales es compleja, pero seguimos haciendo presencia en los sectores para concientizar a las comunidades”.

Cristóbal Robledo Hinestrosa, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Corelca, reconoció que la alta morosidad de su barrio se da por dos factores: la cultural del no pago y las altas facturaciones. “En algunos sectores del barrio ciertas personas no pagan dizque porque esa luz es regalada por el Gobierno. Lo otro es que aún no se ha organizado quién debe pagar más y quien menos, porque no todos consumen la misma cantidad de energía. Por eso, a algunas familias les llegan facturas tan caras como a un barrio de estrato tres”.

Álvaro Cortés Lobo, abogado de Cerros de Albornoz, afirmó que en la cifra que se debe está incluida una deuda vieja de la que Electricaribe dijo que los exoneraría.

“De otra parte --añadió-- el censo para diferenciar locales comerciales de casas familiares no se ha hecho de manera correcta. Pero Electricaribe solo se acuerda del cobro y no de mejorar el servicio”.

José Luis Barboza, edil del corregimiento de Bayunca, expresó que “mucho más importante que la deuda es que Electricaribe optimice el servicio, porque desde hace tiempo la luz se nos va de manera intempestiva en medio pueblo, además de que las facturas son costosas para barrios subnormales, donde la gente a duras penas trabaja en la informalidad”.

La directora de la Unidad de Servicios Públicos del Distrito, Clara Calderón Muñoz, anunció que se reunirá con las directivas de Electricaribe para analizar la situación de las diez comunidades en cuanto a las causas de su no pago y las condiciones en que se está prestando el servicio.

