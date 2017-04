¡Disfrute tranquilo! Este es el plan para responder a accidentes en las playas

Si usted tiene pensado ir a las playas de Bocagrande, esta nota le interesa.

El puesto de atención prehospitalaria en las playas de Bocagrande, inaugurado el pasado 1 de abril, pero que entró en funcionamiento el 8, recibió ayer la visita del alcalde de Cartagena, Manolo Duque. (Lea aquí: Habilitan mobiliario en playas de Bocagrande)

El mandatario local inspeccionó personalmente los puestos de reacción inmediata de atención en salud y resaltó que este servicio por primera vez se presta en las playas de manera permanente.

(Lea aquí: Manolo Duque da la bienvenida a los turistas personalmente)

Son cuatro módulos distribuidos en las concurridas playas de Bocagrande detrás de los hoteles: Decamerón, Cartagena Plaza, Almirante y Playa Hollywood. Hay otro punto de atención en el Muelle de la Bodeguita. Cada uno de estos puntos cuenta con 3 o 4 personas entrenadas para esta atención médica.

Cabe recordar que el proyecto de atención médica, como las duchas, lavamanos y baños, que están a disposición de los bañistas, hacen parte del piloto del plan de ordenamiento de playas, financiado con $6.500 millones provenientes del Gobierno.

"Nuestro compromiso será siempre generarle tranquilidad a los cartageneros y los turistas, y por eso estamos trabajando en conjunto yo con las diferentes entidades, como el Dadis, encargado de la salud, lo cual es garantía para la gente", dijo el alcalde.

El mobiliario dispuesto por el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, con personal médico y equipos del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, Crued, en 6 días que lleva abierto al público ya se ha puesto a prueba con algunos rescatados del mar y otras emergencias de salud que se han presentado en los sectores de playa.

"Durante esta última semana hemos atendido siete personas en las playas por eventos como: traumas por caída o golpes con las piedras, dolor de cabeza y picadura dentro del agua. Todas estas personas han sido atendidas de manera inmediata en las playas gracias a las nuevas acciones y estrategias implementadas", manifestó Adriana Meza, directora del Dadis.

Estos módulos cuentann con botiquín, equipo de trauma, camilla, férula espinal, collar cervical y personal tecnólogo en emergencias, auxiliares, ambulancia y vehículo de repuesta rápida para atención de emergencia y vehículo comando, radio comunicación directa con el Crued, las ambulancias y los centros médicos.

La secretaria de Salud manifestó que "esta estrategias además de brindar atención inmediata y oportuna a los visitantes de las playas, evitan la congestión innecesaria de hospitales y clínicas".

Pero ese no es todo el trabajo que se está realizando para brindar un mejor servicio al turista y al local en esta temporada turística, en las otras playas de la ciudad se están realizando recorridos con un vehículo comando atento a cualquier emergencia.

Además se esta trabajando de la mano con los vendedores informales y carperos, para evitar la invasión o acoso a los visitantes. (Lea aquí: Bocagrande, en prueba de fuego con el ordenamiento de playas)

A estos se le estipuló una zona de trabajo, la cual está siendo controlada por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad con el apoyo de la Policía Nacional.

Si quiere evitar cualquier incidente siga estas recomendaciones:

- Si se llegase a presentar una emergencia, usted o su acompañante, debe acercarse a los módulos o llamar a línea 125.

- No ingresen a la playa bajo el efecto del alcohol.

- Ingrese a la playa 1 hora después de ingerir alimentos.

- No pierda de vista a los niños.

- Acate las recomendaciones de los salvavidas.

- No ingrese en los sitios con banderas rojas que indican peligro, ni se bañe cerca a los espolones.

- Utilizar bloqueador solar.

- Para hidratarse tomar agua constantemente.