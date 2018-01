Distrito estudia sanciones a promotores de la fiesta 'Cartagena Electronique'

La administración distrital analiza qué sanciones impondría a los promotores de un evento que atentaron contra el recién recuperado Muelle de los Pegasos y el Parque Centenario pegando afiches que promueven una fiesta privada.

“Es el colmo los organizadores de Cartagena Electronique agredan de esta forma los bienes de los cartageneros”, señalaron voceros del Distrito.

La Administración informó que contra los responsables se abrirá, en el menor tiempo posible, un proceso sancionatorio por parte del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, y además, el equipo de trabajo retira con materiales especiales los avisos publicitarios que infringen la norma y atentan contra nuestro Patrimonio.

Yolanda Wong Baldiris, secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, señaló que al verificar la documentación llegada a esta dependencia distrital, se dieron cuenta que los organizadores habían hecho una solicitud de permiso para el evento, el cual no estaba aprobado, por lo cual se procedió de exigir de manera inmediata y ejemplarizante la limpieza de los sitios afectados con la publicidad, so pena de no dar el respetivo documento que da vía libre a la actividad solicitada.

“Una vez notificado de este requerimiento, los organizadores del evento procedieron a limpiar las áreas afectadas con la publicidad”, explicó Wong Baldiris.