Distrito instaurará revocatoria directa contra permiso de marina

Para garantizar la nulidad de la Resolución 0022 de la Dimar, que concede a particulares una concesión de 20 años para explotar parte de la bahía en Castillogrande, el Distrito instaurará hoy una revocatoria directa ante la autoridad marítima, según lo informado por el alcalde Manolo Duque a los vecinos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.

Duque reveló que aunque se enteró días atrás, a través de la senadora Daira Galvis, que desde la Vicepresidencia de la República se emitió la orden de derogar la decisión de la Dimar, el Distrito procederá jurídicamente.

“Todavía no hay ningún acto administrativo que oficialice la derogación, legalmente la marina puede construirse y no podemos permitir eso. La marina no va. Estoy convencido que es una decisión que va para atrás”, dijo el mandatario a decenas de residentes de Bocala que se reunieron ayer en la cancha aledaña al parque del Club Naval, en Castillogrande.

El alcalde confirmó que no se dio el visto bueno al proyecto y que no permitirá que entidades nacionales ignoren las directrices locales: “Fuimos asaltados en nuestra buena fe, nunca nos notificaron y nos enteramos por la comunidad. Esto es para que se den cuenta como muchas veces quieren legislar sobre nuestro territorio y eso no lo vamos a permitir”.

Con este anunció la administración ratifica su apoyo a la comunidad de la zona noroccidental contra la construcción de marinas en sectores residenciales.

El personero distrital, William Matson también estuvo presente en la reunión con la ciudadanía y aseguró que se sumará al recurso de revocatoria del Distrito.

“Abrazaron” a la bahía

Luego del encuentro, los asistentes se dirigieron hacia el paseo peatonal de Castillogrande y se unieron en una cadena humana para simbolizar un abrazo a la bahía, que según afirmaron, representa la protección a esta.

“No emitimos concepto favorable”

Dolly González Espinosa, secretaria de Planeación de la administración de Dionisio Vélez, indicó que durante su gestión “nunca se expidió concepto de conveniencia para el funcionamiento de una marina en la bahía de Cartagena, sector Castillogrande”, contrario a lo que indicó el viernes pasado el contralmirante Pablo Emilio Romero, quien fue director general de la Dimar cuando fue aprobada la concesión.

La exsecretaria explicó que solicitó varios estudios, entre ellos de movilidad, impacto ambiental, espacio público y documentos como diseños y planos definitivos, como requisitos indispensables para un pronunciamiento de fondo sobre el proyecto, pero estos no los recibió de parte de la Dimar mientras que estuvo en el cargo y que desconoce si la actual administración los recibió.