Distrito lidera medidas preventivas en Playetas

En Playa Blanca

Por otro lado, el burgomaestre y su gabinete le pusieron el ojo a Playa Blanca, que por estos días está en sobrecupo, por lo que han tenido que cerrar el acceso vehicular. Ayer, Pereira habló con turistas y cartageneros que hacían cola para ingresar al mar y les dio unas recomendaciones para que tuvieran un paseo agradable y de paso cuidaran los ecosistemas.

“Estamos llegando a los sectores turísticos con mucha afluencia de visitantes. En Playa Blanca nos informó Parques Nacionales que desde las 10 a. m. fue necesario ordenar el cierre de dicha zona porque se superó el número de personas y vehículos en esa área de la ciudad”, indicó el mandatario.

El alcalde (e) le dijo a los turistas que están habilitados los Centros de Atención al Turista (CAT); que no deben ingresar al mar en estado de embriaguez, que respeten los horarios de apertura y cierre de playas, que no se bañen cerca de los espolones, que consulten los precios antes de solicitar cualquier servicio, respetar la señalización vial, que no lancen elementos de plástico al mar y que lleguen temprano a Playa Blanca.