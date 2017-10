Distrito ordena evacuar a las 15 familias de Portales de Blas de Lezo I

Tras conocer el resultado del estudio patológico que realizó la Universidad de Cartagena al edificio Portales de Blas de Lezo I, obra levantada por la Sociedad Constructora Quiroz, la alcaldía de Cartagena emitió una orden de evacuación a las 13 familias que residen en este lugar con el fin de evitar una emergencia ante un posible riesgo de desplome. (Lea aquí: En 30 días entregarían resultados sobre estudios en Portal de Blas de Lezo I)

El alcalde (e) Sergio Londoño confirmó este domingo a varios medios que una vez recibió el resultado del estudio, ordenó a un equipo de la Oficina de Gestión del Riesgo y a miembros de la Policía dirigirse al lugar para hacer efectiva la orden.

“Ayer en la noche recibimos de parte de la Universidad de Cartagena el estudio patológico que se realizó al edificio. De inmediato nos dimos a la tarea de trabajar sobre ese estudio y enviamos al equipo de Gestión del Riesgo junto con la Policía Nacional a la zona para pedir a los habitantes desalojar la zona”, dijo el mandatario.

Como se recordará, Portales de Blas de Lezo I, es uno de los 15 edificios construidos por los hermanos Quiroz en diferentes de barrios de la ciudad “con deficiencias en su estructura y licencias de construcción falsas” según las investigaciones adelantadas tras el desplome de Portales de Blas de Lezo II, que dejó 21 personas muertas y 22 más heridas. (Lea aquí: Dueños de apartamentos en otros 14 edificios de Cartagena perderían la propiedad)

SOBRE LOS RESULTADOS

Héctor Anaya Pérez, director de Control Urbano, explicó que el informe de 175 páginas concluye que “el edificio no cumple con las normas NSR – 10 (Norma Colombiana Sismo Resistente), que la calidad de los materiales y la manera como se manejó la estructura del edificio no es la adecuada, no cumplen con las exigencias mínimas de la norma y la sugerencia de la Universidad es que se realice una evacuación controlada”. (Lea aquí: Someterán a estudios a 16 edificios de la Sociedad Constructora Quiroz)

Anaya Pérez señaló que los habitantes del lugar “ya esperaban esta noticia” y por parte de la Alcaldía recibirán un acompañamiento médico y jurídico.

“Hay que entender que los habitantes de este edificio tienen muchas dudas, muchas divagancias con respecto al tema porque no saben si se van a quedar en la calle (…) Emocionalmente no están bien porque es su patrimonio y su vida que está en riesgo. Por eso estamos haciendo los trámites para que el proceso de evacuación sea lo menos traumatizo posible”, indicó.

¿QUIÉN RESPONDE A LOS AFECTADOS?

Sergio Londoño aseguró que quién debe responder tanto a las víctimas como al Distrito son los constructores. “Es importante anotar que el Distrito de Cartagena es igual de víctima como las personas que estaban en ese edificio. Aquí todos somos víctimas de las construcciones ilegales y de este uso indebido por parte de esos bandidos (…) hay posibilidad de derrumbe y eso es lo que se tiene que prevenir”, sostuvo Londoño.

“El Distrito está haciendo la consulta jurídica para ver de qué manera podemos hacer para que les respondan a los propietarios de cada uno de los inmuebles para que no se vea afectado su patrimonio. Los bancos también deben ser involucrados pues son personas que aún están pagando por estos apartamentos”, agregó Héctor Anaya Pérez.

Unas 10 familias saldrán con sus enseres en el día de hoy y cinco permanecerán en el edificio como parte del proceso de evacuación.

APOYO CON SUBSIDIOS

Laura Mendoza, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres, anunció que a las familias afectadas se les será entregado un subsidio económico para garantizar su reubicación temporal.

“Estas familias como deben salir del sitio, el Distrito los va a acompañar con un auxilio económico. No es el valor total del arriendo pero sí un auxilio que se les brinda y se les va a hacer de manera mensual para que ellos puedan estar en un sitio seguro y de esta forma puedan evacuar el edificio donde viven ahora”, indicó.

Los propietarios de Portales de Blas de Lezo I deben presentar la respectiva documentación ante la oficina para hacer efectiva la entrega.