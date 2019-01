Distrito relocalizará en casetas a algunos vendedores del Centro

Desde hace algunos meses se ha visto cómo se levantan unas estructuras metálicas en la Plazoleta del Joe, en el Centro Histórico. Por ende, se ha reducido el espacio por donde deben ir los transeúntes. Incluso, ya hay varias quejas de algunos de ellos, quienes argumentan que se está invadiendo el espacio público.

Por ello, este medio consultó con el gerente de Espacio Público, Dulfry Martínez, si esto estaba permitido. “Se trata de unas casetas que se van a construir en el callejón de Los Patacones para efectos de la relocalización de algunos vendedores de frutas que se encuentran en el Centro Histórico, y se van a organizar allí en ese sector. Es un espacio público residual, recuperado por el Distrito, que puede ser intervenido para proyectos de relocalización y de aprovechamiento económico, y que el Distrito va a utilizar para efectos de reubicar a estos vendedores”, indicó el funcionario.

Agregó que estas estructuras no obstruyen la movilidad. “De momento tal vez generan algunas perturbaciones porque se están haciendo las construcciones, pero ahí queda el espacio suficiente para la movilidad de las personas”. El costo aproximado de inversión está entre 25 millones y 28 millones de pesos, y entrarían a operar a mediados de enero o finales de mes.

Algunos transeúntes muestran su preocupación a lo que han llamado una “feria artesanal” en el callejón conocido popularmente de La Coca-Cola, en la Matuna.

“Mucho le costó al Distrito en tiempo y dinero desocupar el callejón durante el gobierno de Judith Pinedo, para convertir ese paso en un corredor peatonal atractivo, tanto para locales como para turistas, desde la Torre del Reloj hasta Puerto Duro. ¿Acaso esta nueva ocupación no es un detrimento patrimonial?”, dijo una ciudadana que pidió la reserva de su nombre.

Argumenta que es hora de pensar en un ente no politizado ni con intereses, “que gerencie el Centro y sea productivo. Hoy no existe orden, la ocupación del espacio público está desbordada, tugurizada y lo peor, el Distrito no genera ningún usufructo”.