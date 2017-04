Distrito se compromete a culminar obras en centros de salud

Luego que anunciaran que hoy harían un plantón para exigir que se realicen obras de conclusión en distintos centros de salud en la ciudad, miembros de asociaciones de usuarios de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, líderes y veedores decidieron no realizar la protesta luego de llegar a acuerdos con el Distrito.

Ello se decidió en una reunión que se hizo ayer en la noche. Los miembros de las ligas de usuarios expusieron sus preocupaciones y necesidades por la falta de centros de salud, y por el desconocimiento del estado de los contratos de dichas obras. (Lea aquí: Plantón por la salud)

Indicaron que el Distrito prometió la construcción de 35 centros de salud, pero el alcalde Manolo Duque dejó ver que no hay recursos para todas esas obras.

“Sé la preocupación que hay en la liga de usuarios con el tema de los hospitales. Ese ha sido el gran 'chicharrón' que hemos tenido en esta administración, pero les he hablado claro, de la manera como se hicieron los contratos y cómo se atropelló a las comunidades que tenían su tema resuelto -sus centros de salud- y se tumbó para tratar de hacer uno nuevo y no terminaron nada. Me he comprometido con ellos en que en los próximos tres meses vamos a entregar cerca de 8 en la primera parte, y luego unos 4 más para llegar a doce como máximo. Pero los 35 puestos de salud que se prometieron en la administración pasada no se van poder entregar, porque no hay fondos. Les hablé claro y la sinceridad es clave”, señaló Duque.

Adriana Meza Yepes, directora del Dadis, señaló que por primera vez se siente optimista, pues destacó que junto a su equipo jurídico han encontrado una viabilidad para poder reiniciar los contratos de los puestos de salud, para entregar la mayor cantidad posible.

“El reinicio de contratos significa que si reiniciamos los contratos hoy, en tres días máximo se estarían entregando los primeros dos puestos de salud, y en un termino no mayor a seis meses se entregarían entre cinco y seis más. Y se prodría reiniciar con la posibilidad de entrega del de Bayunca y darle viabilidad al de Canapote, El Pozón, Barú, Bocachica y Nelson Mandela, que son los más grandes”, puntualizó la Directora del Dadis.

Manuel Mendoza, presidente de la Liga de Usuarios del CAP de El Pozón, agradeció al Alcalde que los haya escuchado y que se comprometa con las problemáticas que padecen las comunidades. “Vamos a hacer seguimiento de los compromisos, y la próxima semana nos reuniremos para conocer avances y fechas de entrega de los centros de atención”, dijo.