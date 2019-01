Distrito suspende acceso a Playa Blanca

La teniente de navío Stephanie Pauwels Romero, jefe del Parque Nacional Natural Los Corales el Rosario y San Bernardo, hizo una serie de recomendaciones a todos los visitantes que lleguen a esta área protegida de Cartagena.

“Queremos que los visitantes hagan un turismo responsable. No dejar la basura en la playa, no utilizar material biológico como corales, estrellas de mar, entre otras especies, no consumir especies amenazadas como tortuga, pez loro, mero, entre otros”.

Su invitación es a disfrutar de los encantos de este parque tan hermoso, aportando un granito para conservar el ambiente.