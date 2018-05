Docente exige traslado de su esposa para vivir con ella y su hija enferma

Ricardo Estrada es docente del área de ética y religión en la Institución Educativa Foco Rojo del barrio Olaya. Su esposa, Bleidys Cabarcas, es profesora de filosofía en un colegio oficial de Bogotá y vive con la hija de ambos en la capital de la república.

La pequeña, de 4 años, sufre de una enfermedad rara llamada Kawasaky, que solo le da a los niños. El profesor Estrada cuenta que fue nombrado como docente aquí en Cartagena y tuvo que venir a la ciudad a cumplir con sus labores, mientras que su familia se quedó en Bogotá.

En vista de que la altura y el clima podrían afectar aún más el sistema inmunológico de la niña, la pareja decidió solicitar un traslado para Cartagena, con el propósito de que la señora pudiera estar en esta ciudad para un mejor bienestar en la salud de la niña y por su puesto, brindarle el calor de padre y madre.

La solicitud fue hecha ante la Secretaría de Educación de Cartagena, pero esta en principio, según explicó el docente, le fue negada bajo el argumento de “no era posible”.

Bleidys Cabarcas interpuso una tutela a la Secretaría de Educación en el Juzgado Quinto Municipal de Cartagena, que falló a su favor protegiendo los derechos de ella y su núcleo familiar y el de la salud de su hija. El juez le pide a esta entidad hacer los trámites respectivo para el traslado de la madre a la capital de Bolívar.

En una segunda instancia, el Juzgado Segundo del Circuito de Cartagena confirmó el fallo del Juzgado Quince, pues “la situación en la que se encuentra el accionante y su núcleo familiar constituye una afectación del derecho fundamental de salud, a la vida digna, y sobre todo a la unidad familiar”.

El profesor Estrada denunció que hasta la fecha la Secretaría no ha hecho efectivo el traslado, incumpliendo el fallo de tutela, en el que se le dieron tres meses de plazo, a partir de septiembre del año pasado. “Ya estamos casi en junio y no se cumple. Nos dicen que fue un error en la fecha, que un número, que hubo equivocaciones en el convenio. Muchas trabas que ya nos tienen desesperados y mi esposa y mi hija están solas porque no tenemos a mas nadie allá”, indicó el docente.

Se cumplirá

Al consultar a la Secretaría de Educación por este caso, se explicó que efectivamente el traslado debe darse mediante un convenio entre las secretarías de Bogotá y Cartagena, que ya se hizo.

Sin embargo, se dijo que un primer convenio fue enviado a Bogotá y fue rechazado por algunos errores. Este es enviado a Cartagena para su corrección, lo cual se hizo y se devolvió nuevamente a la capital. “Ya el convenio está en Bogotá y lo que se dice es que nuevamente hay que hacer otras correcciones, pero ellos dijeron que se encargarán de hacerlas. Estamos esperando que lo envíen para cumplirlo inmediatamente”, indicó la fuente de la Secretaría de Educación de Cartagena.