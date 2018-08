Donar leche materna es donar vida para los más pequeños

La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo pide urgente a todas esas madres que son lactantes y que tienen una alta producción de leche materna, que se animen a donar a lo que se conoce como el oro blanco o líquido, que es vital desde el nacimiento de los niños.

El Banco de Leche Humana (BLH) es un centro especializado para desarrollar, promover y proteger la lactancia materna.

“Se le hace un proceso de pasteurización, a cada frasco de leche se le verifica que no tenga crecimiento de bacterias, que tenga muy buena calidad para poderla distribuir a los recién nacidos de UCI y prioritariamente a recién nacidos prematuros que estén en riesgo de fallecer”, sostiene Ana Yepes, coordinadora del Banco de Leche de la Maternidad Rafael Calvo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los Bancos son de las mejores estrategias para disminuir la mortalidad infantil, ya que la principal causa de muerte en los niños menores de un mes es la prematurez. La leche materna tiene los nutrientes que necesita el bebé y tiene una gran ventaja sobre otro tipo de leche o alimentación artificial.

Se crea un sistema de defensa, anticuerpos, glóbulos blancos y otra serie de sustancias que hay en la leche y que ayudan a que el niño no se enferme por infección o pueda sanar más rápido.

Pueden ser donantes todas las mamás que de forma voluntaria, solidaria y altruista donan la leche a los hijos de otras madres que tienen dificultades.

“Debe ser una madre saludable, que amamante a su hijo de forma exclusiva y que tenga los exámenes de hemograma, VDRL (sífilis), VIH (sida) y hepatitis B negativos. Esos exámenes se pueden realizar en la Maternidad sin ningún costo”, dice Yepes.

A esas mamás se les enseña la técnica de extracción, las condiciones de higiene y el transporte de la leche. Se les entregan los frascos de leche esterilizados, que sean de vidrio, tapa de rosca plástica, normalmente pueden ser los de café. Apenas se extrae la leche se debe llevar al congelador. Una o dos veces a la semana se pasa por la casa de la mamá para recoger la leche y que siga congelada hasta el día en que se procesa.

Sin cultura de donación

Aún en la ciudad no hay una cultura de donación de leche, pero se está trabajando en el proceso. Desde hace cuatro años se hacen campañas a través de los medios de comunicación y redes sociales, pero todavía no se llega al punto esperado. De hecho, todavía los índices de lactancia exclusiva en la ciudad no van más allá del promedio de 2 o 2,5 meses cuando la meta de tener lactancia materna exclusiva es de 6 meses.

“La cultura de donación depende de la lactancia de leche exclusiva. Ahora mismo hay 7 donantes activas pero realmente no se alcanza a cubrir la mitad de la demanda. Si hubiesen al menos 20 donantes activas se mejoraría mucho, lo ideal sería que todas las semanas donaran. No hay suficiente reserva, se está produciendo e inmediatamente se está distribuyendo a los niños hospitalizados, con prioridad para los pequeños que estén en condiciones graves de salud”, puntualiza la coordinadora del Banco de Leche.

Donaciones

Contactar al Banco de Leche Humana en la clínica de Maternidad Rafael Calvo, al correo electrónico programamadrecanguro@maternidadrafaelcalvo.gov.co o a través de www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/ en la página que tiene la Maternidad en Facebook o al número de celular 311 413 1677.

Actividades

En agosto la administración de la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris viene impulsando a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), las actividades y programas para llegar a todos los sectores de Cartagena y así lograr la mayor cobertura de atención a este proceso que genera importantes beneficios a la salud de los recién nacidos.

Por su parte, el director del Dadis, Antonio Sagbini Fernández, resaltó el interés de las comunidades en esta clase de actividades y los resultados positivos gracias a la acogida que se ha logrado por parte de los grupos y entidades donde hay madres gestantes.

María Luisa Villalba Bustillo, líder del Programa de Nutrición del Dadis, manifestó que durante las actividades se aclaran muchos mitos y se resuelven las dudas que tienen las madres y futuras madres sobre la lactancia materna.