¿Dónde está la autoridad?

La ocupación del espacio público, el mototaxismo, el parqueo en zonas peatonales y el mal uso del suelo son algunos de los problemas que “dejaron crecer” en Cartagena.

OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Los vendedores informales, más conocidos como los ‘magos de la invasión’, usan sus trucos a diario para escapar con facilidad de las autoridades y seguir haciendo de las suyas.

Su olfato y tacto no les fallan, ya que ante el más mínimo indicio de proximidad de operativos e imposición de la ley, logran escabullirse. Están camuflados. Con chazas, cocinas estacionarias y hasta mesas y sillas llegan hasta los sectores más neurálgicos de Cartagena para ofrecer sus productos sin importar que esto represente un serio problema de movilidad.

Esta no es una historia nueva, pues desde hace más de 10 años este es uno de los principales problemas que tiene el Distrito, que pese a los esfuerzos y numerosas labores emprendidas por la gerencia del Espacio Público, no se logra controlar.

Iván Castro Romero, gerente de Espacio Público, le detalló a El Universal cómo es el trabajo desde esta dependencia, cuáles son los resultados de los operativos y por qué estos controles no son suficientes para mitigar este problema.

¿Cuánto se expandió en pleno la ocupación del espacio público?

El fenómeno siempre ha ido aumentando con la misma dinámica en la que está la economía del país. Para determinar el crecimiento se tienen en cuenta puntos como la confianza legítima, que ha ido disminuyendo a medida que el Distrito hace la compensación. Hay personas que quieren instalarse en el Centro Histórico, a quienes generalmente se le hacen las retenciones de sus puestos estacionarios.

¿Qué tan difícil es controlarlo?

Las personas que no están en el registro de vendedores son las más difíciles de controlar porque no son estacionarios, es decir, que están caminando en toda la ciudad. En este punto la norma es clara y a estas personas no se les puede hacer operativos porque no están generando ocupación del espacio publico de forma permanente.

¿Qué se planea hacer con los vendedores reincidentes en la ocupación del espacio público?

Estamos haciendo constantes operativos. Además, el nuevo Código de Policía trae una herramienta que es más fuerte y es la de la destrucción inmediata de la mercancía y del puesto cuando hay reincidencia, amonestación que no estamos efectuando en este momento porque hasta junio el Código está en etapa pedagógica. Por el momento se están aplicando multas con valores elevados que se van incrementando cuando el vendedor informal reincide en la falta. La multa es tan alta que la gente no reclama la mercancía y su puesto. Estos elementos abandonados los destruimos o donamos.

¿Cuánto cuesta controlar el espacio público?

Cerca de 91 millones de pesos mensuales, presupuesto que se distribuye en 70 brigadistas, uniformes, dotación, temas logísticos, refrigerios, transporte, entre otros aspectos.

¿Cuántos ocupantes del espacio público hay en el Centro?

Según el registro único de vendedores hay 1400.

¿Cuáles son los puntos más afectados de la ciudad?

Bocagrande, Centro, Bazurto y el eje Ejecutivo - Castellana - Plazuela.

¿Cuántos operativos ha hecho la gerencia de Espacio Público?

Llegamos diariamente a tres de las cuatro zonas más afectadas en Cartagena (Bocagrande, Centro Histórico, Bazurto y el eje Ejecutivo- Castellana-Plazuela). También, hacemos semanalmente tres operativos de choque, que consisten en concentrar a los 70 brigadistas, a agentes del DATT, a uniformados de la Policía, a funcionarios de la Secretaría del Interior, del Dadis y de Migración para hacer barridos en zonas específicas donde se esté ocupando el espacio público.

Fondo de Recuperación

En el 2015, durante la administración de Dionisio Vélez Trujillo, se logró la formalización de contratos de aprovechamiento económico de espacio público en modalidad de uso compatible.

En ese entonces, el exmandatario Vélez Trujillo aseguró que este marco regulatorio, otorgado por el Concejo a través del Acuerdo 010 de 2014, facilitaría una reglamentación concreta que permite generar nuevos recursos con la creación del Fondo de Recuperación del Espacio Público. Estos recursos recaudados por concepto de dichos contratos serían reinvertidos en el mejoramiento y mantenimiento del espacio público.

USO DEL SUELO

Mientras unos bailan y disfrutan de la rumba, otros no pueden dormir por culpa de las discotecas en las zonas residenciales, donde se genera ruido y riñas.

Aunque el Distrito sigue realizando operativos para mitigar este problema, se incrementan las denuncias por parte de la ciudadanía, que solo espera que se haga un control oportuno para que puedan vivir en paz.

Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior, asegura que no bajan la guardia y una muestra de esto es el cierre de la “Zona U”, en Villa Sandra, donde cerraron 10 discotecas por no cumplir con las normas y no tener la documentación requerida, en especial la del uso del suelo.

¿Cuántos puntos similares a la “Zona U” han identificado en Cartagena?

Hay varios sectores similares a la “Zona U” en Las Gaviotas, El Campestre, El Recreo, Santa Clara, Santa Mónica y Nelson Mandela.

¿Qué permisos se requieren para que establecimientos de este tipo puedan funcionar?

Los permisos que necesitan los negocios para su funcionamiento son los certificados de la Cámara de Comercio, del uso del suelo, certificado sanitario, ambiental y certificado del Cuerpo de Bomberos

¿Qué operativos han hecho al respecto?

Hemos realizado operativos todos los fines de semana desde que entró en vigencia el nuevo Código de Policía. En estos procedimientos fuimos a la “Zona U”, a Las Gaviotas, Nelson Mandela, El Campestre, Luis Carlos Galán y San Felipe Neri.

Cabe resaltar que desde el Plan Integral de Seguridad de la Secretaría del Interior se han priorizado 19 barrios, donde tenemos el mayor índice en problemas de delincuencia. Para esto hacemos seguimiento y planes de verificación, en donde se analiza detalladamente el funcionamiento de los establecimientos de comercio. Además, estamos pendientes al microtráfico, hurtos, comercio ilegal, extorsión y todo tipo de investigaciones contra organizaciones criminales.

¿Qué tan difícil es controlar la expansión de estos negocios?

Ahora es más fácil controlar el hecho que coloquen negocios de este tipo, ya que el nuevo Código de Policía establece en uno de sus artículos que cuando vayan a poner una discoteca o un bar es necesario aportar el certificado del uso del suelo ante la Cámara de Comercio para que así esta entidad pueda darle la documentación de existencia, representación legal y registro mercantil.

¿Cuál sería una solución definitiva ?

La solución es hacerle los controles a las quejas que nos presenten y que los comerciantes se pongan en orden y respeten las normas locales en materia de uso del suelo.

Además, hay que verificar que la Cámara de Comercio no expida el registro mercantil si que antes no se haya aportado el uso del suelo cuando se trate de negocios como bares y discotecas.

80 caravanas de la seguridad

Durante el 2014 y el 2015 la Secretaría del Interior, en cabeza de Roberto Barrios Martínez, se tomó por primera vez a Cartagena con las Caravanas de la Seguridad.

En estas se intervinieron 299 establecimientos de comercio, de los cuales 280 tenían procesos en la secretaría por documentación que debían aportar, en su mayoría por el certificado de uso del suelo. Además, 63 establecimientos fueron sellados preventivamente por no contar con registro mercantil o por tener deficiencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana para sus usuarios.

MOTOTAXISMO

En el 2005 surgió en Cartagena el mototaxismo, un servicio de transporte informal que le facilitó la vida a muchos, pero que a medida que fue creciendo se convirtió en uno de los problemas más grandes de movilidad y seguridad en Cartagena.

Al inicio fueron pocas las personas que no vieron una oportunidad laboral, por lo que encendieron motores y en sus vehículos empezaron a hacer carreras sin ningún control. Desde entonces, las autoridades competentes han hecho caso omiso a los motorizados, por lo que frenarlos no ha sido tarea fácil.

Aunque el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) reporta que hay 64 mil motos matriculadas en Cartagena, no tiene un dato preciso de cuántas de estas se usan para el mototaxismo. Lo que sí es claro es que hay más de una docena de asociaciones y sindicatos funcionando.

Cabe resaltar que la última manifestación hecha por estos conductores ocurrió en septiembre del año pasado, cuando mototaxistas paralizaron las vías y arremetieron en contra de buses de Transcaribe por la puesta en marcha de un decreto que les prohibía el parrillero en varios barrios.

Decretos

En el 2013, bajo el mandato de Dionisio Vélez, empezó a regir el Decreto 1400 del 1 de noviembre de 2013, que prohibió el parrillero entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.

En el 2016, siendo alcalde Manolo Duque, una ola de inseguridad llegó hasta varios barrios de la ciudad por lo que se expidió el Decreto 0424 de 2016, que restringe el parrillero en Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, Manga, Pie de la Popa, El Cabrero y Crespo. Dos meses después de su puesta en marcha, el Distrito avaló su extensión por un año más.

La segunda del país

En los últimos indicadores entregados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, Cartagena, junto a Sincelejo, Valledupar y Villavicencio, son las ciudades con el desempeño más bajo en cuanto a la imposición de multas a infractores del transporte informal.

Según el último reporte, en el 2016 solo se aplicaron 99 comparendos a mototaxistas en la ciudad.

MAL PARQUEO

Tuvo que incendiarse una casa para que la ciudad pudiera considerar como un problema serio el parqueo en las vías y senderos peatonales.

El pasado 26 de febrero, en la urbanización Villas de La Victoria, en inmediaciones del barrio Alameda La Victoria, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena no pudo evitar mayores pérdidas materiales debido a que antes de llegar a la casa 63, donde se presentaba la emergencia, encontró obstaculizado el tráfico debido al mal parqueo al interior del conjunto residencial.

José Magallanes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, informó que se perdieron los “cinco minutos” más valiosos, estando a pocos pasos de la casa que se estaba incendiando en ese momento, en donde por fortuna no había ninguna persona al interior.

Así como en Villas de La Victoria, hay decenas de barrios invadidos por carros mal estacionados, un problema que se sale de control y que puede llegar a ser mitigado cuando se defina el Plan de Ordenamiento Territorial.

7178 sancionados

Según el último reporte del DATT, los operativos han aumentado en los últimos días y en lo que va corrido del 2017 han sido sancionados 924 propietarios o conductores de vehículos por cometer dicha infracción en distintos puntos de la ciudad. En lo que va corrido del gobierno del alcalde Manolo Duque Vásquez han sido impuestos 7178 comparendos por dicha infracción.

Los barrios más problemáticos

La autoridad de tránsito señaló que El Contry, Los Calamares, Las Gaviotas, Los Alpes y Los Caracoles son los barrios donde el problema del mal parqueo es más grave.