Donoban lleva ocho meses esperando una prótesis para su pierna derecha

“Una mamadera de gallo” ha tenido Medimás EPS, antes Cafesalud, con la entrega de la prótesis que requiere Donoban Bohórquez Pérez para su pierna derecha, la cual le fue amputada el 29 de enero de 2017 por un osteosarcoma en el fémur distal derecho. Así lo denunció a El Universal Luz Mary Pérez, madre del niño de 15 años. Lea aquí (El cáncer le arrebató la pierna derecha a Donoban)

“El 20 de junio de 2017 falló una tutela a su favor, luego un incidente de desacato, y nada que resuelven. Primero decían que no tenían proveedor para la prótesis, después que sí lo tenían pero que todavía no podían entregarla, una mamadera de gallo. Han tenido muchas excusas”.

Pérez recalcó que el próximo 29 de enero “Donoban va a tener un año de amputado. En mayo de 2017 el fisiatra ya le había ordenado usar la prótesis. Hoy seguimos esperando”.

Indicó que además de ayudarle a recuperar su motricidad, la prótesis es vital para su recuperación psicológica.

“La recuperación de las personas amputadas debe ser integral. El hecho de no tener prótesis le ha dificultado tanto la movilización como la adaptación a la sociedad, al ámbito escolar. Él terminó octavo grado pero con muchas dificultades, usando muletas”.

A estas dificultades se suma la aflicción que carga Donoban por la muerte de su padre, Lener Bohórquez González. Él era mecánico naval en Cotecmar y falleció el pasado 17 de mayo, víctima de la explosión de una barcaza.

“Él está en gran vulnerabilidad en su parte afectiva y el hecho de no tener la prótesis a tiempo no ha dejado que él siga su vida. Por ejemplo, en estos días nos invitaron al parque Espíritu del Manglar y Donoban dijo que no iba porque estaba cansado de que la gente lo viera con lástima”, dijo la madre.

“La movilización para él no es fácil -recalcó-. Todo lo tenemos que hacer en taxi porque es muy incómodo usar muletas en el servicio público. Sentimos y es un concepto también del fisiatra, que él está apto hace mucho tiempo para usar su prótesis. No tenerla en este momento le está limitando su adaptación social”.

Esto dice Medimás

Consultada por El Universal, la gerente Regional de Medimás, Marta Milena Peñaranda, informó que la prótesis del miembro inferior derecho “ha venido siendo gestionada. El caso fue identificado desde el momento de la entrega de los pacientes de Cafesalud a Medimás y ya la gerencia nacional nos autorizó la prótesis especial que el niño requiere, porque no es del Plan Obligatorio de Salud (POS)”.

Explicó que “es una prótesis de carbono que requiere una rodilla neumática. Con aval de la nacional, en la Unidad de Atención Primaria del niño en Cartagena, solicitamos el Mipres (Mi Prescripción), que es la justificación de colocar una prótesis especial que no hace parte del POS. Ya tenemos la solicitud cargada en el sistema, el lunes nos confirman de la nacional quién es el proveedor que entregaría la prótesis y a más tardar el martes estaríamos confirmando la fecha de entrega”.