Dos afiliadas se quejan de Salud Total EPS

Para la entrega de las autorizaciones de una resonancia magnética del cerebro y de una extirpación laparoscópica de la vesícula biliar, por parte de Salud Total EPS, Luz Marina Marín Beltrán y Betty Peñaranda Peña denunciaron que han tenido que esperar seis y ocho meses.

Ambas están angustiadas por la tardanza de su Entidad Promotora de Salud, pues temen que la inoportunidad en la prestación de los servicios que requieren ponga en riesgo su vida.

Luz Marina precisó que la resonancia magnética “me la mandaron desde el 28 de septiembre de 2016 porque vengo con frecuentes dolores de cabeza. Voy a buscar la autorización en las sedes administrativas en el Pie de La Popa o en Santa Lucía, y me dicen que llame, que siga llamando, que en cualquier momento me dan la respuesta”.

Indicó que en Salud Total “no me dan ninguna explicación. Si es que no hay contrato o personal médico. Solo dicen que espere, a lo que respondo: ¿qué tengo que esperar, que me muera para que entreguen la orden?”.

La mujer de 48 años recalcó que necesita practicarse el mencionado examen con urgencia, pues “los médicos quieren saber exactamente qué tengo en la cabeza, descartar que sea un tumor, saber si mi cerebro está funcionando bien”.

Añadió que durante la prolongada espera no han cesado sus dolores de cabeza. “De septiembre para acá he tenido muchos dolores de cabeza. El lunes festivo tuve una crisis de migraña. Lo que más me preocupa de la demora de la EPS es que sigo con los malestares y quiero saber qué es lo que está afectando mi cerebro”.

¿ORDEN VENCIDA?

Betty, otra de las denunciantes de las demoras en autorizar servicios de Salud Total EPS, contó que “el 7 de julio del año pasado me dieron la orden para la cirugía de vesícula. Enseguida la ingresé al sistema para que la autorizaran. Todos los días preguntaba y me decían que no la habían autorizado. El 6 de enero de este año voy a la EPS y me dicen que mi orden está vencida, que necesito una nueva, porque la habían autorizado desde noviembre. Respondí que no tengo la culpa de que esa orden se haya vencido. Es culpa de ellos mismos”.

Señaló que “desde enero pedí la nueva orden, pero la cita me la dieron para el 30 de marzo”, y recordó que desde que empezaron a dolerle los cálculos viliares “he estado hospitalizada tres veces. La última vez que me internaron fue el 11 de marzo y duré cinco días en la clínica Blas de Lezo”.

En esa hospitalización le practicaron la extracción endoscópica de un cálculo vesical y le colocaron un stent (pequeño tubo cilíndrico que se usa para ensanchar el conducto biliar y mantenerlo abierto) por endoscopia.

“Los médicos me dijeron que el stent me duraría tres meses. Si me voy a demorar no sé cuántos meses para que me autoricen el retiro de ese tubo, y no sé cuánto tiempo más para que me operen la vesícula, no sé qué va a pasar conmigo”, advirtió la mujer de 56 años.

Aseguró que para que la EPS acelerara la autorización de su cirugía interpuso un derecho de petición. “Lo puse a finales de enero o inicios de febrero, y me dijeron que me contestaban en febrero. Llamo a preguntar y todavía está en proceso”.

Betty mencionó que “a pesar de la extracción del cálculo y de que me dijeron que con eso iba a estar estable mientras me hacían la cirugía, no me he sentido bien. No sé si es que no me están haciendo efecto los antibióticos, porque tampoco me pusieron citas de control. Tengo que comer por poquito porque apenas empiezo a comer me siento llena”.

LA EPS RESPONDE

Este medio informó a Salud Total EPS sobre las quejas expuestas y en la tarde de ayer respondió que ya estaban listas las dos autorizaciones requeridas, por lo que hoy se contactaría con las afiliadas para entregárselas.