Dudas tras el anuncio de liquidación de Electricaribe

Después de que varios sectores de la ciudad reaccionaron de forma positiva frente a la decisión de liquidar a Electricaribe, anunciada el martes por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, muchos de los usuarios manifestaron su confusión sobre el proceso y la prestación del servicio de energía a futuro.

Ante esto, El Universal hizo un sondeo en su página de Facebook para que los lectores expresaran sus dudas sobre el proceso de liquidación que se inicia en 10 días. A continuación las respuestas a las preguntas más comunes.

¿Cuándo comienza la nueva empresa?

Juseth Monterrosa Ramos

A pesar de que los procesos de liquidación se pueden extender hasta por diez años, el superintendente José Miguel Mendoza aseguró que la meta es liquidar a Electricaribe en un año, por lo que en ese período de tiempo habría un nuevo operador a cargo de la energía en la Costa.

¿Seguirán los constantes cortes de luz en los barrios de la ciudad?

Jesús David López

Hasta que no se asigne un nuevo operador de energía, el servicio lo seguirá prestando Electricaribe, bajo las misma condiciones de la intervención iniciada en noviembre del año pasado, por lo que es probable que continúen los cortes. El superintendente Mendoza señaló en diciembre del año pasado que no habrá mejoras en el servicio hasta que no se hagan inversiones en la infraestructura, que ya está obsoleta.



¿La manera de cobrar será la misma por parte de la empresa que reemplace a Electricaribe?

Cristian García Molina

Aún no hay un pronunciamiento oficial sobre cómo se establecerán las tarifas con el nuevo operador, pero el gobernador Dumek Turbay manifestó que ha planteado a los parlamentarios de la Costa iniciar un proceso para que sea el Congreso el que establezca las condiciones tarifarias de la energía.

¿Por qué no se implementa el sistema de contadores prepago que usa EPM?

Julio Mario del Río

Los contadores prepagos son una estrategia implementada por las Empresas Públicas de Medellín para atender a sus usuarios morosos o suspendidos con el fin de que estos puedan controlar su consumo de energía. La aplicación de este tipo de iniciativas dependerán del plan de gestión de la empresa privada que quede a cargo.

Los contadores prepagos podrían llegar a la Costa si EPM, como lo reveló el gobernado Turbay, se postula como oferente y resulta elegido.

Debo alrededor de $30 millones por consumo, más unas multas. Al liquidarse la empresa, ¿cómo quedará esa deuda?

Nelson Ramírez

Todos los usuarios y entidades públicas deben pagar por la energía consumida y facturada. De la recolección de la cartera en mora depende el éxito de la liquidación de Electricaribe, pues con esos recursos se podrán cancelar las deudas que tiene la empresa con sus acreedores.

Electricaribe funciona “sin novedad”

Edgardo Sojo González, presidente de Electricaribe, informó que toda la actividad operativa y administrativa de la empresa funciona “sin novedad”.

Sojo González señaló que trabajan en mejorar el recaudo y disminuir las pérdidas de energía por fraude, las cuales afectan las finanzas de la compañía.

“Los resultados solo se consiguen con un trabajo articulado y lo estamos fortaleciendo. Ante cualquier duda los clientes deben llamar a nuestro call center y sobre todo contribuir en este proceso con el pago al día de su factura de energía”, dijo el presidente de la compañía.