Dueños de casas en Bicentenario podrían perder el título de propiedad

Por montar un expendio de bebidas embriagantes en casas subsidiadas y en un sector exclusivamente residencial, dos cartageneros en Ciudad de Bicentenario, al sur de Cartagena, podrían perder los beneficios que adquirieron.

La conducta fue descubierta tras un operativo desplegado, ayer domingo 21 de mayo, por la Secretaría del Interior para verificar el cumplimiento del Decreto 0462 del 22 de marzo de 2017, que regula el horario de los establecimientos de comercio.

La actividad económica-explicó el jefe de esa cartera, Fernando Niño Mendoza- fue suspendida y el reporte enviado a la inspección de policía y al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para que decida si revoca o no los subsidios.

"Tenían los documentos de Cámara de Comercio, Sayco y Acinpro y otros, pero lo que no tenían era el certificado del uso del suelo; igual esta es una área residencial. Ellos manifestaron su molestia porque no tienen zonas de recreación y comercio, por lo que dicen que tuvieron que usar sus viviendas para eso", anotó.

El funcionario exhortó a que "no se usen las viviendas para este propósito y así se eviten sanciones administrativas o revocatoria de los subsidios. Además, en caso de que detectemos que hay venta de sustancias alucinógenas, se enfrentan a un proceso penal y se puede solicitar la extinción de dominio. Hay que tener en cuenta que este tipo de predios no pueden ser usados para otros fines".

"Analizaremos la información"

Al respecto, una vocera del Ministerio de Vivienda indicó que una vez reciban la información del Distrito la revisarán para tomar los correctivos a los que haya lugar.

A la fecha, 35 títulos de propiedad en Torres de Bicentenario ya están en proceso de revocatoria.

Causales para revocar

Tenga en cuenta que utilizar la vivienda para actividades ilícitas, arrendarla, transferirla total o parcialmente, no mantenerla en condiciones adecuadas, realizarse modificaciones sin licencia, no otorgar poder, no recibirla materialmente, no asistir al reconocimiento o no suscribir el acta, no asumir la custodia, son los motivos por lo que usted podría perder ese patrimonio.

También se le podría quitar este beneficio, si no paga las obligaciones tributarias, los servicios, cuotas de administración, si se retira del programa de superación para la pobreza y si transfiere la vivienda asignada sin antes haber notificado al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

Otros resultados

En los operativos, realizados también en Villas de Aranjuez, Colombiatón y El Pozón, se encontraron personas consumiendo licor en vía pública. Adicionalmente, en estos dos últimos barrios se hizo un llamado de atención a tres discotecas que, cumplido el horario, aún no habían cerrado sus puertas.