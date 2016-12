El 2016, un año económicamente sólido para el Distrito de Cartagena

Con el peso de la deuda dejada por el anterior alcalde Dionisio Vélez Trujillo y el rezago de la obligación heredada de la administración de Judith Pinedo había mucha expectación de que este año el Distrito podía irse a quiebra, pero no fue así. Contrario a eso el 2016 fue un año de solidez económica para el gobierno de Manuel Vicente Duque.

La bolsa de los recaudos de impuestos de donde el Distrito obtiene los ingresos corrientes de libre destinación creció un 9,4% por encima de lo esperado.

Entre los impuestos de industria y comercio, predial y delineación urbana (que pagan los constructores por proyectos de infraestructura) la administración recaudó, a corte del 30 de noviembre, $443 mil millones y tras hacer los giros correspondientes a Corvivienda, Distriseguridad e Ider, el gobierno de Duque contó con $402 mil millones de ingresos corrientes de libre destinación.

Gracias a ello se pudieron cumplir con todas las obligaciones resalta el secretario de Hacienda, Napoleón De La Rosa. También a 30 de noviembre, de ese dinero se usaron $163 mil millones para gastos de funcionamiento, incluyendo en ese monto $45 mil millones para pagos de los pensionados de la Alcaldía y de las Empresas Públicas Municipales; se pagaron $62 mil millones de pesos de las deudas heredadas de Dionisio Vélez y Judith Pinedo, se giraron $18 mil millones a los entes de control y se utilizaron $122 mil millones en inversión social.

LAS RAZONES

¿Qué razones llevaron al Distrito a este momento financiero positivo? Tres factores, que según el secretario de Hacienda, Napoleón De La Rosa, hacen que la dinámica económica de la ciudad se mueva diferente a la del resto del país.

La primera es que Cartagena tiene un sector industrial altamente exportador al que los choques financieros internos lo golpean poco porque su mercado está afuera. La segunda razón es que al ser una ciudad portuaria y logística se convierte en un gran centro de distribución importante que tiene un alto movimiento todo el año independientemente de que la economía interna tenga algún problema; y la tercera es que a pesar de que un dólar alto tiene un impacto negativo en la inflación y en las tasas de interés, a Cartagena le ha resultado beneficioso para el turismo porque el número de visitantes extranjeros ha aumentado debido a que se sienten con mayor poder adquisitivo al venir acá y el número de visitantes nacionales también ha crecido porque gente que antes prefería salir del país en vacaciones en esta oportunidad se han quedado a pasear en Colombia y la opción número uno es Cartagena.

La incidencia positiva de estos factores se nota en el pago del impuesto de industria y comercio (ICA) que es el que se cobra con base en las ventas, osea con base en la producción de la empresa; a través del cual el Distrito recaudó, a 30 de noviembre, $254 mil 500 millones.

“Hubo una gran gestión para lograr que muchas empresas que tributaban en Bogotá teniendo su actividad comercial en Cartagena empezaran a pagar en esta ciudad y en el tema del predial también se trabajó bastante para incluir nueve mil nuevos inmuebles a la lista de contribuyentes. Este esfuerzo es más plausible si tenemos en cuenta que en este 2016 no hubo amnistía tributaria”, comentó De La Rosa.

A través de otros impuestos, el Distrito ha logrado otros importantes recaudos. Por sobretasa a la gasolina el año cerró con aproximadamente $34 mil millones (gran parte de este dinero va para Transcaribe) y por sobretasa ambiental se superaron los $40 mil millones (para Cardique), por estampilla adulto mayor se obtuvieron $9.000 mil millones y por estampilla procultura, $2.000 millones (para el IPCC).

“Cuando se suman todos los recaudos podemos concluir que los cartageneros están pagando. Lo que pasa es que cada cosa ya tiene su destinación y por eso la gestión que debemos hacer en el 2017 es fortalecer la fiscalización para seguir aumentando los recaudos y con el ello el monto para inversión social”, expresó el Secretario de Hacienda.

La meta en el 2017 es recaudar al menos $513 mil millones para tener unos ingresos corrientes de libre destinación de $463 mil millones.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD

“Yo soy muy optimista”, enfatiza Napoleón De La Rosa. El funcionario respalda sus esperanzas en que Cartagena se está convirtiendo en un destino de inversión importante respecto a otras ciudades colombianas ya que es una ciudad que al combinar negocios con entretenimiento ofrece calidad de vida.

“Anteriormente para la toma de decisiones de inversiones solo se tenía en cuenta las ciudades que cobraban menos impuestos y su ubicación geográfica, ahora la decisión está en la calidad de vida y Cartagena ofrece este por ser una joya histórica y una ciudad turística. Para un inversionista extranjero no es atractivo crear empresa en una ciudad donde no pueda salir de su casa porque no hay opciones de esparcimiento. Cartagena combina perfectamente la parte portuaria y la turística”, explica De La Rosa.

A la fecha hay cerca de 16 empresas que están listas para invertir en Cartagena.