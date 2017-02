El cáncer le arrebató la pierna derecha a Donoban

La lucha de Donoban Bohórquez Pérez contra el osteosarcoma en el fémur distal derecho, que le fue diagnosticado en junio del año pasado, tuvo un doloroso desenlace. Para salvarle la vida hubo que amputarle la pierna afectada.

“Estamos en el proceso de recuperación, viviendo momentos muy duros. Es un niño de 14 años con un cambio tan drástico en su vida”, dijo su madre, Luz Mary Pérez.

La extirpación de la extremidad se realizó el pasado 29 de enero, en la Clínica Blas de Lezo. Era la única alternativa para prolongar la vida del usuario de Cafesalud, quien desde el pasado 10 de diciembre esperaba que le autorizaran un implante de fémur. Lea aquí (Pacientes de Cafesalud siguen a la deriva)

La demora de la EPS para ordenar ese procedimiento y las quimioterapias habrían sido cruciales en el estado de salud del niño. “No estoy segura si el asunto de que Cafesalud no haya tenido red de atención oportuna en Bolívar y que algunas cosas se hayan dilatado, es decir, la inoportunidad, hizo que el tratamiento no fuera 100% efectivo; o si definitivamente el tumor era tan agresivo que no iba a dejar de crecer nunca”, afirmó Luz Mary.

“Pero no dejó de crecer -anotó-. Las últimas imágenes que se le hicieron mostraban que el tumor se estaba infiltrando a tejidos blandos y días antes de la cirugía, como el 20 de enero, que tuvimos cita en la Casa del Niño, el pronóstico cambió y si no se amputaba sus posibilidades de vivir se reducían a dos años”.

La mujer destacó que “en ese momento él (Donoban) demostró mucha fortaleza y dijo, “es la pierna o soy yo, entonces que se vaya la pierna”, pero una cosa es decirlo y otra vivir sin una pierna. A pesar de que le estaba causando mucho dolor, no es fácil”.

¡ES HORRIBLE!

Desde que le amputaron la pierna a Donoban, sus días y los de su familia han sido terribles.

“Estamos viviendo el proceso del miembro fantasma. ¡Es horrible! Las noches son muy duras. Nos quedamos como hasta las 2 de la madrugada batallando porque por el síndrome del miembro fantasma siente que le duele, que lo puyan, que le quema. Una cantidad de sensaciones en el miembro que ya no está. ¿Cómo luchamos contra eso?”, manifestó afligida la madre.

Además de percibir esas sensaciones, el niño experimenta los dolores propios del procedimiento quirúrgico al que fue sometido. Estos se le alivian con la ingestión de gotas de Tramadol. No obstante, la EPS no le está suministrando el analgésico.

“Cafesalud tiene dos meses que no me entrega medicamentos. Todo me ha tocado comprarlo a mí para el manejo del dolor porque en su farmacia nunca hay Tramadol. Tengo como 10 frascos ordenados, y nunca que voy hay”, indicó Luz Mary.

Precisó que “le estoy dando más o menos 30 gotas cada ocho horas para manejarle el dolor porque cortaron hueso, músculo, nervios, arterias, venas. Es un dolor muy severo y no voy a dejar que mi hijo se suma en el dolor físico cuando ya tiene un dolor psicológico y moral”.

Del estado emocional del menor de edad, que de no estar en cama estaría cursando noveno grado, dijo que “mis hijos son muy reservados (tiene otra niña de 11 años). Toca forzarlos muchas veces a que expresen sus sentimientos. Donoban no ha querido recibir apoyo psicológico desde las opciones que nos ha brindado la Casa del Niño y eso ha hecho más duro el proceso”.

Señaló que “con oración y con fortaleza espiritual, que gracias a Dios me he dotado de mucha para dar la lucha, lo estoy fortaleciendo a él y a mi familia, pero no es lo mismo que un profesional en el área nos brinde alternativas, nos acompañe para sanar. Estamos pasando por momentos muy duros”.

RIESGO DE RECAÍDA

Donoban hoy saldrá de su casa, en el barrio La Consolata, para ser hospitalizado en la Casa del Niño. “Va a recibir quimioterapias porque el riesgo de recaída existe, a pesar de que le quitaron el tumor”, anotó Luz Mary.

Contó que “médicos particulares nos explicaron que por no hacer las quimioterapias en ciertos tiempos y el implante de fémur en el momento específico, a pesar de que ya desapareció el tumor principal, por decirlo así, en cierto tiempo podrían aparecer tumores en otras partes, lo que llaman metástasis”.

“Según el órgano donde aparezca podría ser fatal -advirtió Luz Mary-, porque hay casos en los que aparece en un hueso o en un órgano vital y ya no hay nada que hacer por el paciente sino darle manejo paliativo del dolor. Le hacen quimioterapias solamente para manejarle esa situación hasta que llega el empeoramiento y el desenlace final que es la muerte”.

La progenitora dijo que “es aterrador para uno como madre, como familia, pensar en que esa es una posibilidad, pero confiamos en Dios que todo lo malo se fue en esa pierna y que ahora el proceso es de adaptación. Tenemos fe en Dios de que seguiremos con nuestro hijo hasta viejos”.

242 NIÑOS CON CÁNCER

Según informó la Dirección Operativa de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a corte de diciembre del 2016, en Cartagena había 242 menores de 18 años diagnosticados con cáncer.

Para concientizar a la humanidad sobre la importancia de atacar esa problemática y la necesidad de tener acceso rápido al diagnóstico y al tratamiento adecuado, el 15 de febrero de 2001, en Luxemburgo, se declaró esta fecha como Día Mundial contra el cáncer infantil. A través de un ciclopaseo, el Distrito y diversas fundaciones hicieron visible en la tarde de ayer esta problemática.