El caos se traga a Santa Lucía

La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Santa Lucía pidió al gobierno distrital más acciones para controlar la ocupación ilegal del espacio público y la presencia de habitantes de calle.

Mariela Benitorrevollo Cruz, conciliadora de la JAC, manifestó que ambos fenómenos han generado una ola de inseguridad, que se incrementa cada vez más.

En cuanto a la ocupación del espacio público, explicó que no solamente es robado por vendedores estacionarios y ambulantes, sino también por propietarios de automóviles, quienes los parquean en los andenes y zonas peatonales, haciendo que el transeúnte exponga su vida al tener que caminar por las vías.

Al respecto, la dirigencia comunal ha enviado quejas al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), para que tome cartas en el caso, pero sus directivos nunca han respondido.

“Por lo contrario --agregó Benitorrevollo--, ahora desviaron el tráfico que corría por La Providencia, como para que se nos termine de dañar la calle central”.

No obstante, los residentes reconocen que la proliferación de automotores, de habitantes de calle y de vendedores informales tiene que ver con la transformación que ha venido sufriendo el barrio, que de residencial ha pasado a comercial.

“Pero eso no impide que las autoridades cumplan con su obligación. Hubo una notaría que debió salir por orden de un juzgado, que les hizo ver que esta es una zona residencial. Pero no entendemos por qué no puede pasar lo mismo con las demás entidades”, anotó la líder comunal.

La alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata, informó que, precisamente, en estos días está adelantando jornadas de recuperación del espacio público en su zona, en la cual incluirá a Santa Lucía.

En cuanto a la presencia de habitantes de calle, afirmó no haber recibido quejas de la comunidad, pero avisará a la Secretaría de Participación y Desarrollo del Distrito para que se ponga frente a este caso.

