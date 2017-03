El comportamiento humano es mortal en las vías de Cartagena

Conducir con exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol, cruzar el semáforo en rojo, hacer giros indebidos y adelantar a otros vehículos en tramos donde no se debe, causaron el 70% de los 6806 accidentes de tránsito, con víctimas fatales, ocurridos el año anterior en el país.

Todas esas acciones demuestran que el comportamiento, es decir, la forma de proceder de muchos colombianos en las vías, está lejos de ser ejemplar y requiere de mejorar para disminuir la cifra.

Ricardo Galindo Bueno, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, antes Fondo de Prevención Vial, afirmó que “las cifras en Colombia son alarmantes”, pues, sin dejar víctimas fatales, otros 41772 accidentes de tránsito se registraron en el 2016.

Informó que ese año en el departamento la situación tampoco fue alentadora. “Bolívar representó el 2.8% del total de víctimas fatales en el país y en lesionados, el 2%. Estamos hablando de 189 personas fallecidas y 830 lesionadas en accidentes de tránsito”. En promedio, esas cifras equivalen a tres fallecidos cada semana y dos lesionados diarios.

Galindo explicó que “esos son mal llamados accidentes, porque un accidente es algo que uno no prevé, que sucede de imprevisto, y realmente son ocasionados por el comportamiento humano. Cerca del 80% de esos tiene que ver directamente con la forma en que se asume la seguridad vial”.

“Es un tema preocupante la seguridad vial -advirtió-. Es un tema de salud pública para el país”.

Motociclistas, los que más pierden la vida

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dijo que “de esos cerca de siete mil muertos que ponemos al año en las vías de Colombia, un poco más del 50% son motociclistas y otro 20% son peatones, pero lo curioso es que la mitad de esos peatones son atropellados por motociclistas, o sea a ellos se les suma otro 10%, entonces del 70% de muertes por accidentes viales en el país, 60% tienen una motocicleta involucrada. En Bolívar y en Cartagena la cifra es un poco más por encima del promedio nacional porque hay más motos circulando”.

En el departamento, de acuerdo con información preliminar, motociclistas y sus acompañantes sumaron 106 casos de víctimas fatales y 516 de lesionados. Les siguieron los peatones con 54 casos de fallecidos y 201 de lesionados en accidentes de tránsito.

Los municipios donde se concentró el mayor número de víctimas fatales por accidentes de tránsito fueron: Magangué (22), El Carmen de Bolívar y Arjona (12 cada uno) y Marialabaja (11).

Mientras que la cifra más alta de lesionados se presentó en Arjona (46), Magangué y Turbaco (34 cada uno) y El Carmen de Bolívar (18).

El 43% de quienes fallecen o se lesionan en accidentes de tránsito están entre los 20 y 39 años de edad.

¿Qué hacer?

Para Galindo, la reducción de esas alarmantes cifras se logrará en la medida en que las autoridades incidan en el comportamiento de los colombianos, y garanticen el cumplimiento de las sanciones impuestas en las vías.

“Las autoridades sancionan a los conductores que irresponsablemente van infringiendo las normas, pero después no hay un mecanismo que haga que esa sanción sea cumplida. Un conductor que reincide y nunca tiene una sanción ejemplar, vive con una sensación de impunidad, de lo sigo haciendo; y es un peligro porque tarde o temprano esa persona va a matar a alguien”, advirtió.

Indicó que “en el país tiene que haber un mecanismo de control estricto que haga cumplir las sanciones, de modo que la persona sepa que si comete una infracción tiene que pagarla rápidamente, sino va a tener consecuencias como ser reportado, etcétera. Hay que buscar mecanismos importantes de reconocimiento del infractor”.

El funcionario resaltó que “el organismo de tránsito es el que debe cobrar las multas. De las impuestas por conducir bajo los efectos del alcohol, que son las más altas, solo se pagan el 3%. En la medida en que no hayan medios coercitivos para hacer el cobro, no son efectivas. La gente se siente hasta como héroe porque puede burlar la ley, se siente orgullosa de saber que viola la ley y no le pasa nada. Es un tema cultural, de comportamiento humano”.

Informó que para contribuir a reducir las cifras de víctimas fatales y lesionados en las vías, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial “estamos avanzando en estructurar un plan de acción para el 2017. Vamos a trabajar de la mano con los entes territoriales, las gobernaciones y las alcaldías, para priorizar 22 circuitos viales a lo largo del país, donde está concentrando cerca del 60% de los muertos y el 80% de los heridos por accidentes de tránsito”.

“La idea - puntualizó Galindo - es hacer en 22 ciudades capitales y en algunos municipios, un diagnóstico claro de dónde se está generando la accidentalidad, en qué sitios específicos, quiénes son los actores que más están involucrados. Un mapeo y una radiografía muy precisa para tomar como base y hacer planes integrales de control, prevención y educación, pero también de sensibilización”.

Las directivas de tránsito y transporte en cada ciudad, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección de Tránsito de la Policía, y en la medida de lo posible el sector privado serán vinculados a esa estrategia.

Galindo añadió que “lo que más mata en este país es el exceso de velocidad. Si empezamos a concientizar a la gente en bajarle a la velocidad seguro vamos a empezar a bajar el número de muertos”.

"No es necesario imponer multas con montos más grandes para que los conductores respeten las normas de tránsito, si finalmente nunca las van a pagar. Hay que robustecer el mecanismo de cobro para que la gente empiece a interiorizar que infringir la ley significa que hay una sanción y que hay que cumplirla”, indicó Ricardo Galindo, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

RECUADRO

En 2015 la autoridad de tránsito impuso 21.337 comparendos en Cartagena, por un valor de 16.896 millones de pesos, mientras que en 2016 la cifra bajó a 18058, por un valor de 8891 millones de pesos.

Con 15.599 en 2015 y 12.235 en 2016, las motos de servicio particular fueron las que más infracciones de seguridad vial cometieron en los últimos dos años. En el mismo período, otros vehículos particulares sumaron 4431 y 4562, y motocicletas y otros vehículos de servicio público llegaron a 255 y 239.

470 comparendos por un valor de 721 millones de pesos caducaron en la ciudad en esos años.

En 2016, Bolívar representó el 2.8% del total de víctimas fatales en el país, y en lesionados el 2%. Hubo 189 personas fallecidas y 830 lesionadas en accidentes de tránsito.