“El desalojo fue un show mediático”: propietarios de Portales de Blas de Lezo I

La espera continúa. Hoy se cumplen 54 días desde que el Distrito les ordenó a las 15 familias que adquirieron vivienda propia en el edificio Portales de Blas de Lezo I que lo evacuaran, ya que estaban bajo riesgo latente. En su entonces, la dirección de Control Urbano y la oficina de Gestión del Riesgo les prometieron respaldo económico y psicosocial, que según los moradores nunca les han dado.

Cabe recordar que esta propiedad, construida por la Sociedad Constructora Quiroz, misma que según la Superintendencia de Notariado y Registro levantó más de una decena de edificios ilegales en Cartagena, tuvo que ser desalojada luego de que estudios patológicos revelaran que el edificio no cumple con las normas NSR -10 (Norma Colombiana Sismo Resistente), que la calidad de los materiales y la manera como se manejó la estructura del edificio no es la adecuada.

“No responden”

Inicialmente, el Distrito ofreció un subsidio de 400 mil pesos mensuales, propuesta que fue rechazada por los moradores argumentando que el monto es insuficiente para cubrir sus necesidades en un estrato igual al que vivían. Debido a esto, la oficina de Gestión del Riesgo dijo que se estudiaría si era posible o no ajustar este respaldo económico.

“Desde que nos dijeron que iban a replantear el monto del subsidio no ha pasado nada. Es más, nos mudamos y nos ha tocado seguir pagándoles a los bancos la deuda del préstamo que les hicimos para comprar el apartamento, pero también nos tocó cubrir el gasto de un arriendo extra mientras se define nuestra situación. Lo que más nos indigna es que el Distrito está ausente, no responde, no dice nada”, le aseguró uno de los propietarios a El Universal.

Deshabitado

Portales de Blas de Lezo I está completamente desocupado. Según conoció este medio, la última familia se mudó a mediados de octubre para que así las autoridades pudieran analizar si era viable o no hacerle una intervención a esta estructura.

Respecto a esto, Héctor Anaya, director administrativo de Control Urbano, aseguró que aún no se sabe si se intervendrá o no la estructura.

“Hasta el momento no se está haciendo nada en el edificio porque no se ha definido si es viable reforzarlo o no. Además, nadie ha asumido esta responsabilidad, que recae sobre la constructora, que fue la que vendió los apartamentos. Aún no sabemos qué va a pasar con Portales de Blas de Lezo I”, puntualizó el funcionario.