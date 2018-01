“El diagnóstico inicial es irresponsable”: SIAB

“A los propietarios les digo que estén tranquilos, ya que aquí no está pasando nada. El edificio no se va a caer, no tiene problemas de concreto, ni de diseño y está bien calculado sobre pilotes”.

Esas son las palabras del ingeniero estructural Jorge Rocha Rodríguez, quien a nombre de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) hizo una valoración integral al edificio Brisas de La Castellana, levantado por la sociedad Constructora Quiroz, que se ha visto envuelta en varias polémicas, como lo son el haber ejecutado obras con permisos falsos de la Curaduría Urbana y por haber vulnerado la norma NSR-10 (norma colombiana de sismorresistencia).

Rocha Rodríguez le contó a El Universal que junto a un equipo de expertos se está verificando la resistencia de los concretos de los elementos estructurales de soporte del edificio y que los estudios que aplicó la Universidad de Cartagena no con concluyentes.

“Hay un informe que es bastante irresponsable por parte de la Universidad de Cartagena. Aquí no vinieron ningunos expertos de esta institución de educación superior, sino unos muchachos que hicieron un núcleo (muestra de cemento endurecida) en la azotea y de una forma indebida, ya que estas perforaciones debieron hacerlas en el primer piso, porque es donde se generan las mayores fuerzas cortantes basales cuando hay un eventual sismo”, explicó Rocha.

El representante de la SIAB también contó que el diagnóstico del estudio de la UdeC es que hay que demoler el edificio porque los concretos eran de 2.500 libras y porque no cumplían con la norma de sismorresistencia en NSR10.

“Si lanzamos expresiones que los edificios no cumplen con eso significaría que hay que demoler toda la ciudad porque los edificios que en su mayoría están construidos aplican es la norma NSR98 y no la NSR10”, dijo.

Nueva valoración

Con extractores de núcleos los ingenieros de la SIAB empezaron a hacer ayer en la mañana una nueva valoración.

Con un ferroscan establecieron la posición del acero y del estado en que se encuentra para definir la separación y poder extraer los núcleos. Además, aplicaron pruebas de ultrasonido al concreto para calcular su densidad y una esclerometría por impacto.

“En este edificio, que fue diseñado por el ingeniero Antonio Merlano y que fue levantado sobre 48 pilotes, hemos notado que los cilindros que se han sacado de las columnas sobrepasan las cuatro mil libras sobre pulgadas cuadradas. Estamos sacando núcleos del concreto en cuatro columnas principales y segundo nivel, que es donde se presentan los mayores esfuerzos frente a una eventualidad sísmica”, dijo.

Rocha explicó que el paso a seguir es hacer un informe, enviar los resultados y compararlos con los que hizo la Universidad de Cartagena.

Pánico colectivo

Alberto Uribe, quien vive desde hace un año en el edificio Brisas de La Castellana, le contó a este medio que las evaluaciones hechas por el Distrito fueron un completo misterio.

“Pienso que uno debe ser muy responsable al momento de emitir un juicio y se han acelerado algunas autoridades distritales al momento de recomendar una evacuación.

“Los resultados de los estudios aplicados por la Universidad de Cartagena no fueron tomados atendiendo las normas precisas de ingeniería, por lo que nos hemos dado cuenta con los juicios de la SIAB”, dijo.

Uribe también contó que el día en el que los expertos de la Universidad de Cartagena fueron a hacer los estudios no permitieron que los propietarios fueran veedores de todas las labores que hacían y que todo fue a puertas cerradas.

“No nos dejaron ni ver. Ellos llegaron e hicieron unas perforaciones en la azotea, pero cuando fuimos a revisar cuál era el avanza nos pidieron que nos retiráramos”, contó.

Otros edificios

Luego que la Dirección Administrativa de Control Urbano conociera los resultados de los estudios patológicos y estructurales que aplicó la Universidad de Cartagena sobre 16 edificios que fueron levantados en diferentes sectores de la ciudad por la Constructora Quiroz, el Distrito emitió una misiva a todos los propietarios de apartamentos de estos inmuebles para que los evacuaran voluntariamente, teniendo en cuenta que estos no cumplen con la normas NSR-10 (norma colombiana de sismorresistencia).

El Universal se intentó comunicar con la Alcaldía para conocer los resultados de los estudios y el presupuesto del contrato con la Universidad de Cartagena, pero hasta cierre de edición no fue posible.