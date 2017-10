El Distrito en mora de sustituir vehículos de tracción animal

Este martes 17 de octubre se cumple el plazo de tres meses que tenía el Distrito para implementar proyectos y programas que faciliten la sustitución de Vehículos de Tracción Animal (VTA), ordenada en un fallo de acción popular por el Tribunal Administrativo de Bolívar. (Lea:En tres meses el Distrito deberá sustituir vehículos de tracción animal)

Sin embargo, en Cartagena siguen rodando 581 vehículos de tracción animal sin ningún control lo que alerta a los animalistas y ciudadanos sobre el estado de salud y bienestar de los animales.

Vicky de Zubiría, vocera animalista, denuncia que pese a que la ley que obliga a la sustitución de estos animales por motocarros cumple 6 años de vencida, en Cartagena “dejaron el proceso a medias”.

“En Cartagena no terminaron de hacer el proceso, porque no le prestan atención a las cosas, las hacen para salir del paso, hoy muchos lugares que eran utilizados por los carromuleros ya se volvieron a llenar de burritos. Porque no hay seguimiento, no hay control. En espacios como Marbella, Crespo, alrededores de la Avenida Santander y en el Cabrero, hay presencia de muchos burritos utilizados para esta tarea”, dijo.

El fallo judicial que fue notificado al Distrito en el mes de julio ampara los derechos colectivos a la seguridad, comodidad, salubridad pública, el goce del espacio público, la protección de un ambiente sano y el cuidado de las especies animales e insta al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) y a la Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) a realizar campañas pedagógicas mensuales para persuadir e incentivar a los conductores de VTA y cumplir lo establecido en la Ley 84 de 1899 del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

Ante la “negligencia” del Distrito según los defensores de animales, el abogado animalista Juan Carlos Cárcamo elevó un derecho de petición ante el Datt y la Alcaldía para que informaran las acciones administrativas, presupuestales y contractuales que han realizado hasta el momento para cumplir con la acción popular pero no presentaron respuesta.

“Les presenté el derecho de petición, pasaron los 15 días y no me contestaron, no me rindieron ningún informe. Luego, presenté la acción de tutela y el juez les dio 48 horas para que envíen una contestación precisa y clara sobre el objeto de esta petición”, dijo el litigante.

No hay presupuesto

Pese a que en julio, la oficina de prensa del Datt, informó que el alcalde Manuel Vicente Duque ordenó “apartar" una partida presupuestal (1.000 millones de pesos) para continuar con el proceso de sustitución, el panorama es otro. Los animalistas denuncian que ni esta entidad ni la Umata cuentan con recursos suficientes para continuar con las capacitaciones y el Distrito no cuenta con propuestas de unidades productivas para los carromuleros.

“Los 900 millones de pesos que se gastaron durante el proceso de sustitución de 80 carromuleros se perdieron. Ahora la Alcaldía dice que no hay plata y está en mora de empezar a hacer el trabajo. No han hecho los ajustes presupuestales y no es que no tengan, porque ciudades más pobres que Cartagena sí lo han hecho. Esto es un problema de salubridad, de educación”, agregó de Zubiría.