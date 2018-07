El Eagle Tall Ship, Buque escuela de EEUU está en Cartagena y se puede visitar

El Buque escuela de la guardia costera de los Estados Unidos invita al público a visitar, recorrer y aprender guiados por los futuros oficiales de la guardia costera, sobre el gran barco de las Américas.

Como insignia de la guardia costera este buque ha estado en servicio como una plataforma de entrenamiento para futuros oficiales desde 1946, llevando con él también una historia legendaria mientras visita puertos nacionales y extranjeros, como un embajador flotante.

El Eagle Tall Ship fue construido en 1936 por el Astillero Blohm y Voss en Hamburgo, Alemania.

Originalmente fue operado por Alemania y fue entregado a los Estados Unidos como parte de las reparaciones de la posguerra, después de la segunda guerra mundial.

Los recorridos estarán disponibles para el público en general en el Muelle de Edurbe, Terminal Turístico en Cartagena. Los horarios para visitar el buque son: martes 10 de julio de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., el miércoles 11 de julio de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. No es necesario registrarse para asistir. Tenga en cuenta que no se permiten el ingreso de bolsos o maletas grandes en el barco.