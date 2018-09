El lunes cambia el pico y placa para vehículos particulares

El lunes 3 de septiembre entra en vigencia la nueva rotación de pico y placa para vehículos particulares en Cartagena.

Según el decreto 1550 del 30 de noviembre de 2017, los cambios para este nuevo trimestre quedan así: la medida aplica los lunes para los carros con placas terminadas en 7 y 8; los martes, para 9 y 0; los miércoles, para 1 y 2; los jueves, para 3 y 4; y los viernes para 5 y 6.

Los vehículos afectados con la medida no podrán circular de 7:00 a.m a 9:00 a.m., ni de 12:00 m a 2:00 p.m., ni de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Los vehículos que ingresen a la ciudad con pico y placa tendrán tres horas para llegar a su destino. En caso de exceder este lapso serán multados por la autoridad de tránsito. Para evitar esta sanción el conductor debe presentar el tiquete del último peaje cancelado, ya sea el de Gambote, Marahuaco y los de la carretera La Cordialidad. La próxima rotación para los vehículos particulares será en diciembre.

Los infractores al pico y placa deberán pagar una multa, equivalente a medio salario mínimo, es decir de $390,621.