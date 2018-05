El martes se sabe cuándo se reinician las clases en el Fernández Baena

La suerte de los 750 estudiantes de la institución educativa Alberto Elías Fernández Baena, en el barrio El Bosque, sigue sin resolverse.

En reunión sostenida ayer en la Secretaría de Educación Distrital, donde participaron funcionarios de esta entidad, padres de familia y el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), solo se acordó un nuevo encuentro el próximo martes a las 2 de la tarde para levantar un informe de gestión estructural en el que se diga con exactitud qué salones son los que serán sometidos a reparación. Además de algunas otras obras que garanticen el regreso a clases y no se ponga en riesgo la vida de estudiantes, docentes y directivas.

“Lo que queremos es que no se pierda clases mientras se hacen esos arreglos. Además lo que buscamos es que se certifique que las obras que se están haciendo sí servirán para minimizar el riesgo de colapso en que está la sede educativa”, indicó Eder Nuñez, padre de familia.

Nuñez explicó que precisamente esos trabajos que se iniciaron no avanzan a un buen ritmo por lo que también se le exigirá a la Secretaría de Educación que agilice esos trabajos. “Vemos que está como marchando muy lento y lo que hemos planteado es no salir de allí de esa zona. Es por eso que se propuso arrendar una sede educativa que está enfrente del mismo colegio para que también los niños puedan utilizarla y así no retrasarse”, agregó.

Sostuvo que se pidió la verificación de todos los salones del Fernández Baena para darle prioridad a los que estén más críticos y someterlos a reparaciones. Espera que para el próximo miércoles o jueves ya los niños estén de regreso a clases para que no se sufran retrasos en el calendario escolar.

Por su parte, Medardo Hernández, presidente del Sudeb, ratificó que efectivamente Planeación Educativa se comprometió a rendir un informe que tenga por objeto determinar qué es lo que se debe intervenir.

“En la reunión del próximo martes ya deberá quedar definido todo con el informe de gestión estructural para poder avanzar en las labores académicas”, indicó Hernández.

Padres de familia esperan que a la reunión del martes asista el alcalde electo Antonio Quinto Guerra y quien haga las veces de secretario de Educación. “El votó aquí en el Fernández Baena en las elecciones y creemos que por la misma dinámica de ese día no logró recorrer el colegio. Esperamos tenerlo en la reunión y se comprometa con una intervención más profunda”, dijeron los padres.

Lo que buscamos es que se certifique que las obras que se están haciendo sí servirán para minimizar el riesgo de colapso en que está la sede educativa”

La tutela

La Personería Distrital presentó una acción de tutela con la que se busca que la Alcaldía agilice los trabajos de reconstrucción y restauración de la planta física de la institución educativa Fernández Baena.

El personero William Matson presentó la tutela ante el Juzgado 16 Civil Municipal. “La planta docente de la institución educativa, desde el 25 de octubre 2017, viene informando del deterioro paulatino que está sufriendo la estructura de esta institución”, explicó Matson.

También se dice que “debido a la negligencia y falta de voluntad política, que ha preponderado en el manejo que el Distrito de Cartagena de Indias le ha otorgado a la problemática hasta aquí expuesta, los niños del plantel educativo, así como los padres de familia y docentes que laboran en él, aún siguen viéndose afectados en sus derechos fundamentales”.