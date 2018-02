El mensaje de una 'estudiosa' a los jóvenes que sueñan con una Cartagena mejor

María José Barrios le atribuye su éxito a todos los esfuerzos que realizó durante su época escolar. Desde pequeña comprendió que el conocimiento no debe estancarse y que cada día se vuelve más fascinante a la hora de estudiar.

Ese trabajo, esfuerzo de más de una década, le valió un puntaje de 446 en las pruebas Saber 11, un premio Andrés Bello y una beca del 80% de la matrícula en cada semestre de su carrera de ingeniería civil, que ahora cursa en la Universidad Javeriana. (Lea aquí: Técnico, tecnólogo o profesional ¿Qué buscan las empresas?)

María José empezó el 2018 lejos de su ciudad natal, pero convencida de que la fórmula de esfuerzo y disciplina le seguirá funcionando para la vida. Habló con El Universal para dar tips a los miles de estudiantes que este año se enfrentan al ‘monstruo’ del Icfes.

¿Por qué esforzarse?

“A lo largo de mis estudios de básica secundaria y media me interesó el hecho de acceder a una beca para la educación superior y encontré que con un muy buen puntaje Icfes podía conseguir becas y descuentos en varias universidades del país. Por ello, me concentré en fortalecer mis habilidades y conocer la metodología de la prueba. En grado undécimo me preparé para el examen con una empresa, de la que recibí apoyo permanente”. (Lea aquí: De 1.133 pregrados que se ofertan en el Caribe, solo 139 son de Alta Calidad)

¿Cómo fue el camino?

“En mi colegio mantuve muy buenos promedios y logré salir como mejor ‘bachiller’. Sin embargo, lo más importante es que aprendí muchas cosas para la vida, tanto conocimiento como habilidades interpersonales. Me enseñaron cómo ser, hacer y saber. Fui personera y aprendí más de todos los estudiantes que ellos de mí”.

¿Cómo lograr el objetivo?

“Es importante creer en uno mismo, tomar una posición receptiva hacia el conocimiento, utilizar las herramientas tecnológicas de manera autodidacta y valorar y tratar de ver lo aplicable que es todo lo que se aprende en el aula”. (Lea aquí: El papel de las universidades del Caribe en la construcción de la paz)

¿Cuál es el papel de la educación en Cartagena?

“Espero que muchos más jóvenes de Cartagena se animen a estudiar; sueñen con una mejor Cartagena, libre de tanta corrupción y pobreza; y apliquen todo aquello que aprendan para construir una mejor ciudad”.