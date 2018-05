“El Ministerio de Ambiente nos excluyó”: habitantes de Barú

Con asombro ven los habitantes de Playa Blanca la determinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de cerrar por siete meses la zona norte de este balneario, todo esto con el fin de que las tortugas carey, que están en peligro de extinción, hagan su proceso de anidación y desove.

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, le manifestó a este medio que el cierre se hará esta próxima semana y que se espera un plan de acción de la fuerza pública, teniendo en cuenta que varios habitantes de la zona insular se oponen a la medida. Agregó que mientras esto pasa, funcionarios del ministerio realizan unas charlas con la comunidad.

Respecto a esto, José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, le comentó a El Universal que contrario a lo que dice el ministerio, no les han socializado la medida y que sienten que sus derechos se ven vulnerados con el cierre.

“Nosotros no nos hemos opuesto a la medida del Ministerio de Ambiente y por el contrario, queremos organizar las condiciones de Playa Blanca, en especial la preservación de la tortuga carey. Con lo que no estamos de acuerdo es con la medida inconsciente que ellos están tomando, ya que no nos han involucrado y nosotros somos los principales perjudicados”, puntualizó Miranda.

Plan de Acción Integral

El habitante de Barú reiteró que ellos son los más interesados que la medida proteja el ecosistema, pero que para nadie es un secreto que decenas de habitantes de la isla quedarían en el aire, ya que la playa y la pesca son sus fuentes de ingreso y que de ser cerrado el balneario por siete meses se verían afectados.

Adicionalmente, piden un plan de acción que cobije al ecosistema, a las tortugas carey y a los habitantes de Barú.

“Lo que queremos es hacer parte del plan de manejo ambiental. Queremos que la medida se haga correctamente, que socialicen primero con las comunidades”.

Por su parte, el ministro Murillo resaltó que el diálogo con las comunidades es una oportunidad de crecimiento, ya que si los habitantes de Barú entienden la medida, se empezaría a hacer turismo de naturaleza e implementaría un sistema de pagos por servicios ambientales, que garantiza la sostenibilidad del turismo ecológico.