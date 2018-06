El niño más obeso de Colombia, que vive en Cartagena, será operado

"Una cama y cuatro paredes, un dolor profundo en el cuerpo, una silla donde me muevo me acompañan en el momento. Soy un cuerpo sin movimiento producto de una enfermedad, a veces me pongo a llorar pero nada ganó con eso, leo la Biblia y por eso pienso que me voy a recuperar", esta es una estrofa de la canción 'Volver a Vivir' de Diomedes Díaz, que Hárrison Paternina canta haciendo alusión a su historia de vida.

Con tan solo 16 años, Hárrison padece obesidad mórbida; más de 250 kilos lo mantienen, como dice la canción, limitado a vivir en una pequeña habitación de su casa en el corregimiento de Caño del Oro, zona insular de Cartagena.

Pero esto no es únicamente lo que padece Hárrison, este adolescente es invidente de nacimiento y actualmente sufre de apnea obstructiva del sueño, lo que evita que el oxigeno llegue su cerebro y lo coloca en riesgo de una muerte súbita.

A pesar de su difícil estado de salud, que ha impedido que realice diferentes actividades de un joven de su edad, a tal punto que ya tuvo que dejar de ir a la escuela, Harrison sueña con ser un gran cantante.

Ese anhelo, motivó a una tía de Hárrison Paternina a solicitar ayuda a la Fundación Gorditos de Corazón, ubicada en Medellín.

Tratamiento

Luego de este llamado de urgencia, el director de la Fundación Gorditos de Corazón, Salvador Palacios, visitó y valoró a Hárrison y afirmó que si no se atiende a tiempo, su vida está en riesgo.

"El pasado lunes festivo visitamos a Hárrison y de verdad me dio mucha tristeza por el panorama que vive. Tiene una obesidad súper mórbida, es un niño que está viviendo un metabolismo desproporcional y actualmente padece de apnea obstructiva del sueño. Igualmente preocupa muchísimo porque al no caminar tiene unos linfedemas en los miembros inferiores que cada día aumentan. Puede morir de un momento a otro", manifestó el galeno.

Por ello, hay que trasladarlo hasta Medellín, donde un grupo de especialistas lo evaluarán y tratarán. Allí se le realizará un tratamiento conocido como bypass natural, ya que debido a su edad no es posible realizarle un bypass gástrico, pues la cirugía tiene una contraindicación que perjudicarían su desarrollo.

Con este procedimiento se espera que el adolescente pierda de 35 a 40 kilos y le ayudará a controlar la ansiedad y a reactivar su metabolismo. Además, se busca incluirlo en un programa de actividades físicas.

"Vamos a hacer con él todo un trabajo integral que estamos seguros lo podemos lograr con el apoyo de la familiares. La meta es que en 6 meses haya perdido más de 70 kilos y empiece a vivir como un joven de su edad, para ello, también se requiere del apoyo del sistema de salud que cobija a Hárrison, pues se necesita que en Cartagena se le realicen unas evaluaciones periódicas", dijo Salvador Palacios.

Dificultad para el traslado

Hay una dificultad para el traslado de Hárrison hasta la ciudad de la eterna primavera. Pues requiere ser movilizado por vía marítima desde Caño del Oro, hasta Cartagena y luego desde Cartagena hasta Medellín por vía aérea de manera controlada, estabilizada y bajó atención médica.

"Harrison es un paciente de cuidado, pues debido a su estado de salud debe ser movilizado de manera estabilizada, hay que estar atentos a los diferentes niveles de su organismo, pues sería la primera vez que sale de su vivienda", sostuvo el director de la Fundación Gorditos de Corazón, Salvador Palacios.

Palacios aclaró que la Fundación está a cargo del traslado de Hárrison hasta Medellín y por ello está gestionando con la Fuerza Aérea Colombiana su movilización.

"Nosotros no estamos pidiendo dinero para él, nosotros estamos haciendo un proceso para salvarle la vida. Es muy importante que se aclare esto, porque se pueden presentar personas inescrupulosas que quieran hacer de esto un negocio y nosotros estamos cubriendo el traslado, inclusive el tratamiento".

Se espera que el traslado de Hárrison se de el próximo lunes.