El ocaso de los camperos colectivos

Desde la bomba ubicada cerca al Castillo San Felipe, pasando por Paseo Bolívar y Canapote, bordeando los barrios que están en las faldas de La Popa hasta llegar a Lo Amador, 210 camperos colectivos transportan a diario miles de personas que van hacia sus trabajos u otro lugar.

Aunque se acerca el momento en el que saldrán de las vías por la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo -SITM- y porque, al parecer, causan muchos accidentes de tránsito por no cumplir con las normas, los conductores y propietarios de este tipo de vehículos están preocupados al desconocer qué les depara en el futuro.

La cooperativa que asocia a los vehículos que brindan el transporte a estos sectores envió un pliego de peticiones antes de que se implemente la ruta del SITM pero, según el representante, no han tenido respuesta alguna.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), este año incrementó los controles a este tipo de transporte informal, para proteger la vida de los cartageneros y porque afecta al SITM.

“Van 125 conductores y vehículos sancionados, en la última semana tenemos 50. La mayoría son camperos colectivos que no cumplen ningún tipo de norma o requerimiento en materia de tránsito y generan peligro en las vías y a los usuarios”, indicó el director del DATT, Fernando Niño.

Acciones con base a un estudio

Alrededor de 26 sectores de la ciudad son beneficiados con este transporte que, aunque ilegal, cubrió una ruta de más de ocho kilómetros que desapareció hace más de 20 años y que el Distrito no habilitó.

Luego de una acción de tutela fallada a favor de los transportadores de vehículos colectivos, la Escuela de Gobierno realizó, el año pasado, un estudio con el Colegio Mayor de Bolívar para determinar qué tipo de impacto socioeconómico tiene el retiro de estos vehículos; arrojando un resultado negativo teniendo en cuenta que es la única ruta que existe en el sector para satisfacer la necesidad de transporte de los ciudadanos.

“No nos oponemos al sistema, sino que queremos solución porque muchos vivimos de eso. Tengo un documento que explica que desde el año 2000 debían erradicar los colectivos y las motos, pero no hubo un acto administrativo para hacer una nueva ruta con transporte para esta zona. Le estamos prestando un servicio a la gente”, señaló Oswaldo Pérez Ávila, representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Transporte Colectivo.

Dentro del estudio, se analizaron aspectos como la ruta recorrida, el tiempo estimado de cubrimiento de la ruta, costo del pasaje, tiempo de uso del transporte, los ingresos, costos complementarios como gasolina y la confiabilidad de los habitantes en el transporte. Al final, enumeraron sugerencias para desarrollar como política pública o planes de acción entre los que se incluían la estabilidad de una ruta que garantice el recorrido circular de los barrios estudiados.

“Hicimos un pliego de peticiones pero ni Transcaribe, ni el Distrito respondieron. Buscamos un acercamiento con ellos para dar a conocer los tres puntos basados en el estudio que hicieron el año pasado, donde está la indemnización de los conductores y propietarios de vehículos que prestan el servicio a la comunidad; así como la posibilidad de empleo a conductores entre 20 y 30 años”, explicó Oswaldo.

“Hay especulaciones sobre nosotros”

En las últimas semanas, los comentarios contra este tipo de vehículos aumentaron luego del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero pasado, que involucró a un campero y en el que falleció una persona.

“Qué trágico y sin ninguna autoridad que controle esto. ¿Cuántos muertos más deben haber para sacar a estos carros de la vía?”, “que pague la Alcaldía por su negligencia para resolver la problemática de transporte de esas zonas”, “ya está bueno, cuántos muertos hay que poner para que no circulen por la ciudad, en especial en La María y La Esperanza”. Estas fueron algunas de las opiniones de usuarios en redes sociales luego del accidente, lo que a Oswaldo le genera tristeza porque, según él, generan especulaciones y hablan mal del gremio sin conocer.

“Es mentira que causamos tantos accidentes de tránsito, desde el niño que murió en La María no hubo otro hasta el de hace una semana. Incluso, ninguno de los dos vehículos están afiliados a nuestras cooperativas, buscamos las placas y no aparecen. Estos vehículos nuevos aumentan nuestro parque automotor”, dijo el representante añadiendo que hay un grupo de vehículos que se trasladan en la mañana hacia esa zona y en la noche funcionan en el sector El Amparo hasta El Pozón.

Los multados

En esta zona solo funcionan 210 vehículos, aproximadamente, de los 300 que hay en la ciudad pues los demás no circulan porque están en mantenimiento o porque no tienen los documentos al día, según los datos de la cooperativa. Mientras que el DATT informa que de los 125 comparendos por servicio no autorizado que han puesto este año, el 40% corresponden a conductores de camperos colectivos; estos también tienen sanciones por técnico-mecánica y otras infracciones.

La semana pasada los conductores de estos camperos se reunieron para entregarle al director del DATT la cifra de cuántos tienen multas de años anteriores y que están prescritas, hay recolectados 20 documentos de conductores, de unos 70 que podrían tener amonestaciones.

“Muchos de estos vehículos también carecen de seguro obligatorio y no poseen revisión tecno-mecánica, o su conductor no posee licencia de conducción”, precisó la autoridad de tránsito.

No pueden indemnizar

Legalmente, los propietarios de estos vehículos no pueden ser indemnizados ya que prestan un servicio de transporte informal en la ciudad, de hacerlo, el Distrito o Transcaribe violarían la ley.

“El Ministerio de Transporte descarta cualquier tipo de indemnización para estos vehículos, la única desintegración que está avalada es la de los vehículos de transporte público que están relacionados en un censo del año 2011”, destacó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll.

Ripoll también resaltó que las vacantes para conductores del sistema están abiertas, y que los conductores que se dedican al transporte informal pueden inscribirse en las páginas de los diferentes operadores.