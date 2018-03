El Respaldo espera agua, energía y vía

Volver a tomarse un pocillo de café con su vecino Raúl fue un sueño que por muchos años tuvo pendiente Andrés Ortega. Lo soñaba en la alta montaña de El Carmen de Bolívar, trabajando como jornalero por 3.500 pesos diarios que no le alcanzaban para mantener a su esposa y sus cuatro hijos, luego de que la masacre de El Salado lo dejara sin tierra.

Pero ese sueño no se cumplió sino hace unos días, después de que retornaran a la vereda El Respaldo algunos de sus vecinos de siempre. Él había vuelto hace un año y medio, pero todavía su esposa está en El Carmen, donde espera que el Estado mejore las condiciones de la vereda para entonces volver.

La masacre

Cuando se habla de El Salado, el imaginario reproduce la terrible matanza de campesinos que hubo en este corregimiento a mitad de febrero del año 2000, su inmediato desplazamiento y la diáspora que sufrieron los cientos de salaeros.

Muy pocos recuerdan que con ellos se desplazaron los caseríos cercanos y que también estos son víctimas de la violencia.

La vereda El Respaldo es una de ellas. Queda a 20 minutos del casco urbano de El Carmen y aquel 14 de febrero fue una de las comunidades adonde llegaron avisando lo que ocurría en El Salado.

“Eran como las 4 de la tarde y nosotros arrancamos enseguida, me puse un niño en cada hombro y a otro lo acomodé en mi costado mientras mi esposa llevaba a la mayor de la mano y empezamos a atravesar monte pa’ ver si nos salvábamos”, narró Andrés Ortega.

Llegaron a medianoche a El Carmen de Bolívar y aunque se quedaron en casa de la madre de Damaris, esposa de Andrés, nunca encontraron la estabilidad que habían dejado en El Respaldo.

A 300 mil la hectárea

Lo mismo le pasó a Raúl, quien en la vereda era maestro, campesino y comisionista de tabaco. Llevaba 28 años viviendo en ese caserío y compartía una finca de 33 hectáreas con su padre y sus hermanos. Creció con el pueblo y hasta 1992 disfrutó la vida tranquila y estable del campo. Entre todos accedían a créditos y vendían el tabaco que producían a las tabacaleras de El Carmen.

“En 1992 se empezó a crear otro ambiente, aparecieron los grupos armados y con la masacre ya no tuvimos oportunidad de seguir viviendo allí. Mi familia se separó, algunos se fueron a Cartagena y otros nos quedamos en El Carmen, sufriendo por falta de plata, hasta que llegaron a comprarnos la tierra”.

Raúl, Damaris y Andrés recuerdan bien el año en que vendieron sus parcelas. Era el 2007 y el primero vendió al ver que todos vendían. Los otros dos lo hicieron por miedo a que resistirse los pusiera en peligro.

“Mi parcela mide 11 hectáreas, primero dijeron que la iban a pagar a 300 mil pesos, pero yo tuve que costear el catastro y la medición topográfica así que me dieron un millón de pesos y más tarde me dieron un poquito más”, recordó Raúl.

A Andrés le dieron un millón de pesos y no aparecieron más. Así que el dinero que obtuvo ni siquiera fue alivio para la situación que estaban pasando.

Lleno de monte y peligroso

En 2011, con la puesta en marcha de la Ley 1448, comenzaron su proceso de restitución y hace un año y medio, Andrés volvió a su parcela, aunque tuvo dificultades hasta para encontrarla.

“Cuando volvimos a la tierra no había nada, ni camino… entraba uno con miedo por si veía algún bejuco raro, que no fuera una mina”, para Andrés uno de los problemas de la restitución fue que no acondicionaron la vía antes de su llegada. Todavía hoy están esperando que llegue la energía eléctrica y que mejoren la vía para la entrada, pues aunque entran por la carretera a El Salado, hay un momento en que deben desviarse y ese camino sigue destapado.

En parte por eso es que Damaris no regresa a su parcela, aunque la suya es la única que tiene una casa cómoda, construida por el Gobierno nacional.

“Yo sí voy, pero no me quedo porque no hay luz todavía y esa masacre me dejó a mí con temor a la oscuridad. Ya son más de 15 años de no estar viviendo en el campo y para uno es duro. Ojalá pronto se dé la luz y el arreglo de vías”, comentó la mujer.

Lo lejano

En El Respaldo se tienen 18 sentencias en favor de la restitución de las familias víctimas. Según Andrés y Raúl eran aproximadamente 30 las familias que vivían en la zona, por lo que faltarían 12 que retornen. La Unidad de Restitución de Tierras informó que con las 18 familias restituidas se ha invertido un total de 460 millones de pesos en proyectos productivos.

Pero todo esto se queda a medias, pues los campesinos no pueden caminar tranquilos por sus parcelas, ya que hasta ahora es que ha empezado el proceso de desminado de la zona y en época de lluvia, la vía destapada se vuelve intransitable.

“Estamos pidiendo al nuevo gobierno que va a entrar y a los territoriales, que le pongan atención a la zona baja de El Carmen, porque no todo es Alta montaña y El Salado, que se metan la mano al bolsillo y cumplan con las sentencias, porque no solo es la devolución de la tierra y ya, es poner todas las condiciones para que nosotros podamos mantenernos en los territorios”, concluyó Raúl.

En El Carmen de Bolívar

Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en El Carmen de Bolívar se han dado 184 sentencias de restitución que resuelven 279 solicitudes. Unas 5.473 hectáreas en las que se han implementado 185 proyectos productivos.

Aunque los procesos de restitución y reparación a víctimas están más adelantados en El Salado y la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, la URT informó que de la zona baja de este municipio han sido intervenidas 16 veredas, logrando unas 65 sentencias a favor de las familias.

Son aproximadamente 350 personas que han recibido de vuelta sus predios, así como inversión e implementación de proyectos productivos, alivio de pasivos y subsidios de vivienda.