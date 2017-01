El Santa Rita, rodeado de escombros y basuras

Los comerciantes del antiguo mercado de Santa Rita siguen a la espera de algún día poder iniciar sus labores allí, como se ha tenido pensado desde hace más de un año cuando se abrió el hoy denominado Santa Rita Plaza.

Pero mientras la Alcaldía de Cartagena y los 139 comerciantes a los que ya se les fueron adjudicados los locales comerciales se ponen de acuerdo para darle apertura al Santa Rita Plaza, la estructura está siendo sometida al olvido y el deterioro, que se apodera del mismo con el pasar de los meses.

Para miembros de la comunidad, resulta ilógico que estando ubicado justo al frente del CAI de la Policía este se haya convertido en un basureo a cielo abierto y no se haya hecho algo para impedirlo.

“Siempre se ve gente botando basura en ese lugar. La gente no tiene cultura ciudadana y ni hay autoridad que haga respetar. Por lo general son personas que andan en carretas con burros o caballos, que vienen de otros lugares y las tiran ahí”, aseguró un vecino del mercado.

De la misma manera, también en sus alrededores son arrojados escombros, según los vecinos, por parte de personas inescrupulosas, a las que al parecer no les “duele” el deterioro de esta obram, para la que se invirtieron más de 11 mil millones de pesos.

“De allí ya salen roedores y toda clase de insectos que están produciendo enfermedades. Esto necesita que mientras esté así sin utilizarse, también se le haga limpieza”, indicó el residente en el sector.

Aún no hay fecha

Luego de que la obra fuera entregada por la pasada administración, en diciembre de 2015, el alcalde Manolo Duque Vásquez anunció que el mercado Santa Rita Plaza sería inaugurado en noviembre de 2016. El día 9 de ese mismo mes, como no hubo acuerdo en el sorteo para entregar los locales a los comerciantes, su apertura se aplazó para diciembre. Sin embargo, el 2016 finalizó y tampoco se cristalizó la inauguración, por lo que Yolanda Wong Baldiris, directora de la Escuela de Gobierno, no dio fecha y aseguró que la decisión estaba en manos del alcalde.

Wong Baldiris señaló que seguían las mesas de trabajo para solucionar algunos detalles que hacían falta y que desde el pasado 12 de enero se inciarían las capacitaciones a los comerciantes en marketing, mercadeo digital, emprendimiento, capital semilla y administración de negocios.