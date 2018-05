El Socorro pide reinicio de las obras del canal Ricaurte

Los trabajos que la Alcaldía de Cartagena inició en junio del año pasado en el canal Ricaurte, que atraviesa El Socorro, están suspendidos desde hace más de dos meses, denunció la comunidad.

La preocupación es porque las lluvias arrecian y estas obras, según los habitantes, han demostrado que no funcionan porque las inundaciones se siguen presentando.

“Desde sus inicios, esta obra demostró que no iba a ser funcional. Eso se veía venir porque ese dinero que desembolsó el Sistema General de Regalías no iba a alcanzar para esta gran obra”, aseguró Alfredo Valencia Rodríguez, presidente de la Veeduría Ciudadana de El Socorro.

El líder aseguró que “primero nos dejaron un puente mocho, unas calles deterioradas y ahora las obras del canal suspendidas porque se está esperando un adicional, con el propósito de que la misma firma contratista sea la que asuma los trabajos que hacen falta. Como la pavimentación de la carrera 48, contigua al canal y la carrera 80; además de eso, la entrada a las calles que fueron deterioradas y otros detalles que han quedado en la obra”, puntualizó.

Según el veedor, aún no se sabe cuándo se reiniciarán los trabajos, lo que tiene sumergida a la comunidad en una zozobra permanente. “Además de las inundaciones, se hicieron unos llamados ‘aliviaderos’ que se pueden convertir en unas trampas mortales para los cientos de niños que estudian en los colegios de la zona, lo mismo pasa con las calles que están deterioradas. Esperemos que con la nueva administración esta obra avance como debe ser”, sostuvo.

Antonio Cardona, residente de El Socorro, contó que cada vez que llueve hay que estar levantando los electrodomésticos y otros enseres. “Tengo como 40 años viviendo aquí. Antes llovía y esto no pasaba, pero con ese poco de construcciones nuevas sin control esto ha colapsado. Necesitamos que hagan unas obras de verdad para acabar con este mal”, precisó.

Abelino Martínez, otro vecino de El Socorro, agregó que “los trabajos hechos han sido egoístas y no previsivos, por lo que, además de la obra fallida, ya hay problemas con el alcantarillado, hay mucho represamiento de agua. Hicimos recomendaciones desde el comité técnico, pero no las tuvieron en cuenta y ahora vea los resultados”, sostuvo este ingeniero.



En 15 días

Desde la Secretaría de Infraestructura del Distrito se informó que ya existe la disponibilidad presupuestal para iniciar las obras, por lo que se estima que en unos 15 días deben reiniciarse las labores. Sin embargo, también se aseguró que se trabaja en un adicional de unos 2.500 millones de pesos, pues los recursos que ya hay disponibles no alcanzarían para dejar los trabajos en óptimas condiciones. Con los recursos adicionales se planea hacer trabajos relacionados con la vía paralela al canal, obras de drenajes y otras más que son complementarias.