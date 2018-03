Electricaribe dejará sin luz a la Clínica Cardiovascular

El no pago de 441 millones 700 mil 430 pesos, correspondientes a más de 10 meses de servicio, obligó a Electricaribe a anunciar ayer que la Clínica Cardiovascular, con sede en el barrio Providencia, “se quedará sin energía”.

Ayleen Álvarez Martínez, gerente de Electricaribe en Bolívar, manifestó que “por diferentes medios hemos intentado lograr un acuerdo con la clínica, pero ante el incumplimiento de la obligación se ha tomado la decisión de terminarles el contrato”.

La empresa anotó que el Contrato de Servicios Públicos, en el numeral 46, contempla en qué condiciones se pierde el derecho al servicio: “Pérdida del derecho al suministro del servicio público en caso de ocurrencia de alguna de las causales contempladas en la Ley 142 de 1994, en la Resolución CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) 108 de 1997 y en el presente contrato de servicios públicos y que necesariamente conlleva a la terminación del contrato de servicios públicos”.

Señaló que la Clínica Cardiovascular fue notificada de la decisión tomada, “para que proceda a contratar con otra empresa comercializadora de energía el suministro para sus instalaciones”.

“No podemos ni siquiera pagar”

Consultado por El Universal, Gerald Meza Zapateiro, gerente de la Clínica Cardiovascular, recalcó a Electricaribe que “sí les voy a pagar. En ningún momento me he negado sino que el pago se hace de acuerdo al flujo de caja y el de nosotros es pésimo porque el mismo sistema de salud está así”.

Explicó que el reiterado incumplimiento del pago del servicio de energía está directamente relacionado con las deudas de las EPS.

“Desafortunadamente nosotros como IPS somos los que hemos asumido el compromiso de Estado en cuanto a la prestación de servicios médicos, que fue delegado a las EPS, y las EPS que nos lo han transferido. La Ley 1751 del 2015 declara a la salud como un derecho fundamental y por eso como IPS debemos prestar el servicio de salud tengamos o no contratos con las EPS. En este momento hay varias EPS como Mutual Ser, Coosalud, Salud Vida, Colsanitas, Dasalud y el Dadis, que nos deben una cartera aproximada de 12 mil millones de pesos.

“Para recuperar esa cartera -añadió- nosotros hemos estado también haciendo gestión, así como lo ha hecho Electricaribe con nosotros, pero los gerentes de las EPS no cancelan. No se justifica que tengamos como cartera 12 mil millones y no podemos ni siquiera pagar los servicios públicos que consumimos por la prestación de servicios a nuestros pacientes”.

Meza sostuvo que la suspensión del servicio de energía no es la vía adecuada para cobrar las facturas vencidas. “Hay otros medios de los cuales ellos pueden reclamar su derecho, por ejemplo, que embarguen las cuentas a la clínica o que hagamos un cruce de cuentas, porque estas EPS están manejando plata del Estado”.

Resaltó que “Electricaribe está incurriendo en un delito porque la Ley 142 del 94, en su artículo 133, hay un ítem que habla sobre el abuso de posición dominante, y ellos están cometiendo abuso de posición dominante porque al ser el único prestador o comercializador macro en Cartagena; están presionando en quererme quitar el servicio a pesar de que les manifesté que tengo 14 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Dicen que no les interesa -agregó-, que es problema mío, pero el problema es de todos porque esto es un Estado social de derecho. Nosotros como empresa tenemos derechos, mis pacientes y mis trabajadores tienen derechos. Ellos no pueden estar por encima de los derechos de los demás”.

Electricaribe desmiente acuerdo

El gerente de la Clínica Cardiovascular dijo que ayer se comunicó con una ejecutiva de cuentas de Electricaribe “y me dieron plazo hasta que se haga el giro directo para poderles dar un abono, y de esta forma me prometen que podemos hacer un acuerdo de pago con las otras facturas”.

“El giro -precisó- llega en los 10 primeros días de cada mes, es decir, en los 10 primeros días de marzo llega el giro directo que nos hacen las EPS. Nosotros estamos facturando mensualmente más o menos 900 millones de pesos, y lo que nos pagan son 100, 200; por eso es que generalmente priorizamos el pago de los trabajadores”.

Por su parte, Electricaribe desmintió tal acuerdo y aseguró que el corte está programado y dependiendo de la disponibilidad del carro canasta se realizará hoy o mañana.