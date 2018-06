Electricaribe, la empresa de la que más se quejan los usuarios

A Álvaro*, funcionarios de Electricaribe le hicieron una visita técnica el 20 de enero de 2017 para revisar un supuesto cable energizado. Un mes después, en la factura de consumo le describen que debe pagar por esa energía pero él se enteró cuando la tuvo en mano. Dos meses después, le siguen cobrando, pero con la misma cantidad de kilovatios que consumía tres meses antes de la visita técnica.

Este es uno de los ejemplos y casos que tiene la Personería Distrital de las cientos de quejas contra Electricaribe. Incluso, el cobro de energía consumida dejada de facturar es la que más quejas tiene, con 673 casos, de las 1.387 que registra el Ministerio Público. Esto representa el 48 %.

Electricaribe ocupa el puesto número uno de quejas recibidas por servicios públicos en la Personería. Según las estadísticas, en el 2017 recibieron 1.861 denuncias de usuarios, de las cuales el 74,52 % es de esta empresa.

El segundo lugar es de Acuacar, con solo 306 quejas que es el 16,4 %.

“Esto es alarmante. Es la cantidad de denuncias desde enero a diciembre de 2017 y este año vamos igual. Solamente Electricaribe ocupa más del 50 % de quejas y viendo los motivos, el que más tiene es el cobro de energía consumida dejada de facturar, algo delicado. Otros motivos son alto consumo facturado, consumo indebido o consumo estimado”, explicó Manuel Vergara, personero delegado en Servicios Públicos.

El alto consumo facturado tiene 417 denuncias y los cobros indebidos, 152.

Para el personero delegado, estas acciones de la empresa son ‘falsos positivos’ porque adelantan procedimientos para cobrar una presunta energía consumida a facturar, cuando en la realidad no es así.

“¿Qué pasa?, ellos van a la casa, adelantan visitas técnicas sin que esté la persona dueña del inmueble. Levantan un acta, ponen a firmar a cualquier persona que no tiene que ver con el bien inmueble. Aquí se les viola el debido proceso, junto con lo del cobro de energía, son temas inherentes”, describió el personero.

Las preocupaciones

La Personería reunió pruebas para señalar a la empresa, que sigue adelantando acciones en contra de los usuarios y que los perjudica, como por ejemplo los consumos estimados, la falta del debido proceso e irregularidades inexistentes.

“Se quiere implementar un sistema de medida centralizada, que ya colapsó. La empresa está aplicando eso en las comunidades, cuando la norma dice que todo usuario tiene derecho a que el consumo se le mida a través de un aparato técnico de medida, en este caso un medidor. Ellos estiman los consumos a los usuarios, pese a que tienen medidores. Bien sea por debajo o por encima del consumo, eso es ilegal”, señaló el personero.

Al parecer, en el Centro Histórico a varios usuarios les hacen este cobro estimado que los perjudica. Según la información suministrada, la empresa conoce de estos casos pues la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya ha fallado a favor de los usuarios por consumo estimado. Es decir, si Electricaribe factura por varios periodos con cantidad estimada, estos deben ser facturados a cero kilovatios, por violación de la norma.

“La empresa está estimando los consumos a muchos usuarios de Cartagena sin justificación alguna, esto es reprochable desde cualquier punto de vista”, destacó Vergara.

El personero Distrital, William Matson Ospino, resaltó que pese a que la superintendencia ha realizado un buen trabajo en cuanto a estabilización económica, no da resultados en cuanto a avances en protección a los derechos del consumidor.

“Pedimos que por favor tomen las medidas, para que estas situaciones disminuyan y así se reduzcan los conflictos entre los usuarios de servicios públicos y la empresa. Si no se corrige, hay enriquecimiento sin causa de Electricaribe y en detrimento de los usuarios. No podemos permitir que les sigan sacando a los usuarios el dinero que no han consumido”, resaltó Matson.

*Nombre cambiado

Los recursos

Según datos de la Personería, Electricaribe también tiene quejas en deficiencia de la infraestructura eléctrica y cobros de reconexión.

La Personería ha elaborado 1.014 recursos que las personas instauraron ante la empresa, representado el 84,14 % de los instaurados contra las empresas de servicios públicos en Cartagena.

El Universal se comunicó con Electricaribe para conocer sus declaraciones sobre estas quejas, sin embargo, una vocera de la empresa indicó que no se pronunciarían al respecto.