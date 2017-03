Electricaribe y comerciantes de Bazurto logran preacuerdo

Si los comerciantes de Globo Centro, en el mercado de Bazurto, mañana abonan $10 millones a la deuda que tienen con Electricaribe, la empresa les rebajará el saldo pendiente y les reconectará el servicio de energía, suspendido hace un mes. Este es el preacuerdo al que llegaron las partes luego de varias mesas de negociación en las que intervinieron funcionarios distritales.

De cumplir con esta condición, los comerciantes ya no pagarán los $ 217 millones que adeudan a la empresa, sino $100 millones en 60 cuotas de $1 millón 500 mil, de acuerdo a lo indicado por la Asociación de Comerciantes Independientes (Asdecomin).

Durante los diálogos, Asdecomin resaltó que la Fundación Mercado de Bazurto (Funbaz) era la entidad responsable de gran parte de la deuda pues recogía los pagos de los comerciantes años atrás, hasta que por unas inversiones en las redes no pudieron continuar con los pagos a Electricaribe y se declararon en quiebra.

“Este compromiso no es una deuda directa de nosotros sino que sigue siendo de Funbaz que debe asumir el pago mensual de tal cuota (...) nosotros nos comprometimos a cancelar el servicio que se venía prestando y consumiendo desde el mes de diciembre, enero y febrero por ser una deuda directa de los comerciantes”, manifestó Adescomín mediante un comunicado de prensa.

Los 114 comerciantes afectados con la suspensión de la energía manifestaron disminución en las ventas e inseguridad en sus negocios.

Se decide suerte de Electricaribe

De acuerdo con los informado por Ayleen Álvarez, gerente de Electricaribe en Bolívar y José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, hoy se definirá el futuro de la empresa que fue intervenida en noviembre pasado.

“La compañía da señales decididas de vida. La recibimos al borde de la muerte pero rápidamente la estabilizamos, le pusimos una inyección de adrenalina y un desfibrilador, y despertó, está estable y está funcionando”, explicó Mendoza a través de una metáfora en términos médicos y agregó que la intervención “es un proceso difícil y complejo pero hasta ahora va bien”, dijo el superintendente luego de un mes de la intervención.

En días pasados la gerente de la empresa resaltó que aún no se ha decidido la liquidación de esta y que los municipios de Bolívar que deben $48.137 millones deben cumplir con las obligaciones de la energía consumida, de lo contrario se les suspenderá el servicio.

Frente a la posición de Electricaribe, el gobernador Dumek Turbay dijo que “es muy curioso que a horas de conocerse el veredicto de la Superintendencia, esta compañía esté señalando que los culpables del mal servicio y mediocre prestación sean los hogares, establecimientos públicos, los alcaldes y comunidades donde según ellos el tema del no pago de energía les afecta demasiado, no es nada extraño que esto suceda, simplemente están ambientando su posible salida y aunque el resultado no sea positivo para nosotros vamos a seguir luchando para que nunca más esté en el Caribe colombiano, no queremos que esta empresa preste este servicio, ni mucho menos que el desarrollo de nuestra región se vea interrumpido por la pésima prestación del servicio de energía”.