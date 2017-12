En 2017 la seguridad en Cartagena desmejoró

En comparación con el 2016, la percepción de seguridad en la ciudad disminuyó este año.

Así lo reveló la encuesta ‘Percepción sobre la seguridad en la ciudad de Cartagena’, elaborada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Bolívar entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

De 120 encuestados (72 ciudadanos y 48 empresas), el 69% tiene la percepción que la seguridad en la ciudad disminuyó, 22% que se mantuvo y 6% considera que mejoró durante 2017.

Las calles de la ciudad son los espacios donde más se sienten inseguros (63%) y en los centros comerciales es donde tienen una mayor sensación de seguridad (70%). Los bancos y cajeros automáticos son otro foco donde expresan sentirse muy inseguros.

Ante la pregunta ¿cuál considera es la principal causa de la inseguridad en la ciudad?, los empresarios aseguraron que es la falta de vigilancia policial, mientras que los ciudadanos sostienen que son las leyes flexibles y que no se contemplan penas mayores. La condición socioeconómica de la ciudad fue otro factor valorado como causa de inseguridad.

Han sido víctimas

De septiembre a noviembre de 2017, el 24% de los encuestados fue víctima de algún delito. De estos, el 45% son ciudadanos y el 55% empresarios.

Al indagar por el tipo de delito que los afectó, los ciudadanos señalaron que los hurtos (54%) y los empresarios que los atracos (56%).

Además, de las víctimas de delitos, el 54% de los ciudadanos no denunciaron, mientras que 69% de los empresarios sí lo hicieron. La mayoría de los que no lo hicieron (75%) coinciden en que no confían en las instituciones o los procesos.

Del total de los encuestados, el 64% poco confía en la Policía.

Medidas contra la violencia

El alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, se refirió a la violencia que asaltó la ciudad el domingo y dejó nueve asesinatos en menos de nueve horas.

“Es un tema de convivencia ciudadana y es muy complicado. Los cartageneros no podemos seguir así, que nos entra la prima, nos emborrachamos y matamos al otro porque no nos gusta lo que nos dice, o sea, eso no pasaba aquí”.

Anunció que en 2018 comenzará a ejecutarse una propuesta de cultura ciudadana que le fue presentada en el Consejo Consultivo, “pero eso no va a resolver todos los problemas. La Policía tampoco puede estar en cada esquina de cada barrio pendiente del borracho que se tomó una cerveza”.

Precisó que se contempla ejecutar “unos programas de educación (...) que las escuelas se vuelvan los ejes centrales de los barrios, pero básicamente es un asunto de cultura ciudadana y en eso vamos a entrar como un tema duro, con restricciones importantes de consumo de licor y de horarios nocturnos porque nos toca ser restrictivos”.