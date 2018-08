En 2018 se han interpuesto 711 tutelas y 175 desacatos por servicios de salud

A la orden del día están en la ciudad las vulneraciones al derecho a la salud. Prueba fehaciente de ello es la cantidad de acciones de tutela que ha tenido que interponer la Personería Distrital este año, para garantizar la atención de pacientes, pero no son solo cartageneros, también son migrantes del vecino país.

Solo del 1 de enero al 26 de julio, han sido 711 las tutelas, pero como estas “están perdiendo eficacia como mecanismo de protección del derecho fundamental a la salud”, para el mismo periodo fueron necesarios 175 incidentes de desacato, según informó a El Universal, el personero Distrital, William Matson.

Destacó que en el 99 % de los casos, “la respuesta jurídica a una acción de tutela es positiva. Sin embargo, después que tenemos el fallo a favor de la acción de tutela, no es fácil; tenemos que acudir al desacato en algunos eventos. Las entidades prestadoras de salud, efectivamente, ya no le están prestando atención a la tutela”.

Matson señaló que pese a que se han instaurado 175 incidentes de desacato en lo que va transcurrido de 2017, la cifra de tutelas burladas podría ser mucho mayor. Sin embargo, carece de cifras estadísticas.

“A nosotros no nos notifican el cumplimiento por parte de las entidades prestadores de salud, sino que algunas personas regresan a la Personería y nos informan que ya les garantizaron el servicio; otras regresan a decir que no les cumplieron, y se interponen los incidentes de desacato; con otras no sabemos qué pasó. Pero a partir del próximo año le haremos seguimiento a cada una de las tutelas de los particulares que acuden a la Personería”.

Más servicios

Además de tutelas e incidentes de desacato, la Personería brindó otros servicios a las 1.673 personas que atendió en las fechas mencionadas.

La mayoría fueron: asesorías (802), elaboración de oficios (588), acompañamientos (38), y derechos de petición (29), para un total de 2.396 atenciones realizadas.

Lo más requirieron los pacientes fueron: autorizaciones de procedimientos médicos (678), exoneración de pagos en salud (132), ayudas humanitarias inmediatas (92) y trámites de afiliación (35). Reclamaron la negación de medicamentos e insumos (622), demora en los procedimientos médicos (152), gastos de traslados para procedimientos médicos (62), demora en asignación de citas médicas (30) y otros motivos (333).

Matson señaló que “en los procedimientos médicos, pasa que le notifican una hora al paciente, el paciente llega a operarse y la EPS le avisa que el médico que le había asignado ya no tiene contrato. Le cambian de fecha y de médico, vuelve el paciente y le dicen la misma cosa, entonces, los procedimientos administrativos están generando barreras al acceso al servicio de salud”.

Atención en salud en 2017

Un promedio de 15 personas por día, para un total de 4.559, atendió la Personería Distrital en 2017. De manera presencial, recibió sus quejas por vulneraciones al derecho a la salud.

Los servicios prestados fueron: acciones de tutela (1.188), elaboración de oficios (869), incidentes de desacato (330) y derechos de petición (126). Y los motivos más frecuentes: autorización de procedimientos médicos (3.075), negación de medicamentos (476), demora en procedimientos médicos (185), negación de citas médicas (86) y trámite de traslado (81).

Si se compara con los datos que van recopilados este año, en 2017 las tutelas habrían sido más incumplidas. Además, las autorizaciones de procedimientos médicos y la negación de medicamentos sigue siendo el gran dolor de cabeza de los pacientes en Cartagena.

El personero Distrital resaltó que el año anterior, “entre capacitaciones en derechos de salud, asesorías, acción de tutela, desacatos, derechos de petición, acompañamiento en las EPS y oficios, atendimos cerca de 26 mil personas más o menos. Capacitamos a las personas que acudieron en busca de nuestros servicios para que puedan defenderse ante una posible vulneración de derechos de las EPS e IPS. Estamos en la tarea, a través de nuestro proyecto de Personería 24 horas, de capacitar, atender, ejercer acciones de tutela, para bien de la comunidad”.

Dadis, la más solicitada

Con 516 servicios en los primeros siete meses de 2018, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) es la entidad a la que más veces ha acudido la Personería Distrital. Pero no es porque está vulnerando el acceso a la salud de los pacientes, sino por el masivo arribo de venezolanos, explicó Matson.

“Lo que pasa es que llegan los venezolanos y las venezolanas a que le mandemos oficios al Dadis, para que las atiendan en los hospitales. Esto porque el Dadis tiene una exigencia, y es que los venezolanos tienen que llegar a la Personería para que esta les autorice o recomiende, como órgano defensor de los Derechos Humanos, la atención de los venezolanos y venezolanas”.

Añadió que “el año pasado, cerca 800 mujeres venezolanas llegaron en busca de servicios de salud porque estaban a punto de parir, otras para que les atendieran a los hijos”. Fueron 788 las veces que la Personería tuvo que dirigirse al Dadis en 2017.