En 2020 debe estar ejecutado proyecto de defensa costera

Conforme a lo manifestado ayer por el Gobierno Nacional, está cerca la realidad de que las calles del Centro y Bocagrande no se inunden, que la movilidad no se afecte, que las playas recuperen su espacio y que no se deteriore el tubo madre del acueducto que abastece a los barrios de la zona de la Bahía (Bocagrande, Castillogrande y Laguito).

Hace más de 10 años se habla de la necesidad de ejecutar este macroproyecto de protección costera, desde El Laguito hasta Marbella. Sus obras ya están avaladas por el Gobierno y sin más óbices en el camino, con recursos disponibles que garantizan su iniciación.

Este viernes en las playas de El Laguito, frente al Hotel Caribe, el Gobierno Nacional y el Distrital firmaron un acta que finalmente protocoliza la disponibilidad los recursos para desarrollar las obras. Estamparon su rúbrica el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el alcalde (e) Sergio Londoño, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que se encargará de materializar el proyecto.

El mandatario cartagenero explicó que se reunirá con la Unidad Nacional del Riesgo el próximo lunes, para estructurar el cronograma. “Se tiene previsto que en junio se haga todo lo que tiene que ver con contratación, y que en julio se inicien las obras inmediatamente, porque queremos prevenir cualquier daño”, destacó Sergio Londoño.

La calamidad

“Este sector (Bocagrande) es importante por muchas razones, porque ha sido de los que más ha sufrido con el fenómeno de erosión y en Cartagena ese efecto es demoledor. Las inundaciones tienen un impacto negativo sobre el turismo y también en la calidad de vida de los ciudadanos; por eso este proyecto se volvió prioritario”, señaló el presidente Santos.

Por su parte al alcalde (e) Sergio Londoño explicó que tras recibir una comunicación de varias autoridades ambientales, informando que el nivel del mar seguiría subiendo, se declaró la zona en calamidad pública, para agilizar el aval fiscal desde el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

Este organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, es el encargado de coordinar el sistema presupuestal y dirigir la política fiscal que le permitió a la Nación aportar los 100 mil millones de pesos.

“Desde el Ministerio de Hacienda dijimos que este es un proyecto que debe asegurarse y aprobamos las vigencias futuras de $100 mil millones; eso habilitó hoy la posibilidad de firmar el convenio. Findeter, entidad del Minhacienda, le prestó a Cartagena otros $60 mil millones, y con eso se armó la bolsa de 160 mil millones”, complementó Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

Los detalles del macroproyecto

Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual ejecutará el macroproyecto, explicó que las obras de protección costera comprenden 7,7 kilómetros de litoral, desde el Espolón Iribarren en El Laguito hasta Marbella. Se construirán 10 espolones: 6 para Bocagrande y 4 entre las playas de Marbella y El Cabrero. Incluye 3 rompeolas frente al Centro Histórico, desde la punta del Baluarte de Santo Domingo, y reconstrucciones a 2 rompeolas existentes en el sector La Tenaza. Además, un relleno hidráulico con arena para ganarle al mar una franja de playas de 130 metros de ancho: 80 metros en Bocagrande y 50 metros entre Marbella y El Cabrero. Los estudios concluyen que las obras no tendrán repercusiones en Tierrabomba. “Tendrá una buena interventoría y fiscalización, además de la veeduría ciudadana. Iniciadas las obras, deberán terminarse en dos años”.

$160 mil millones se invertirán en el macroproyecto de protección costera, desde límites de El Laguito y Bocagrande hasta Marbella.