En 6 años, aumentó 114 % la llegada de extranjeros a Cartagena

Desde el 2012 fueron muchos los desafíos que asumió Zully Salazar como presidenta de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), entidad que tiene una labor trascendental para La Heroica: promocionarla a escala nacional e internacional y velar por hacer del Corralito de Piedra un destino irresistible.

Ahora, tras aceptar la gerencia general del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), Salazar mostró un balance de lo que fueron seis años de lucha en el sector, tiempo en el que se incrementaron los visitantes a Cartagena, las conexiones aéreas, la ocupación hotelera, se consolidó un sistema de información turística, entre otros aspectos.

La funcionaria explicó que lo primero que evidenció al llegar a Corpoturismo era que no había un sistema de información unificada, lo que impedía tener una idea exacta de cómo se movía el turismo en Cartagena y de paso representaba una debilidad al momento de buscar inversionistas del sector para la ciudad.

“Cartagena siempre era muy ligera con las cifras y no había una medición exacta, ni cifras consolidadas. Cada sector manejaba su parte (...) Cuando llegué había un proceso de implementar el Situr (Sistema de Información Turística), pero era un proyecto que no mostraba indicios de avance.

“Uno de mis propósitos fue unificar estos indicadores y junto a un experto crear un sistema de información turística propio. Empezamos sin estructuras y pocos recursos este proyecto, pero eso no fue un impedimento y de allí nació el boletín mensual de Sitcar (Sistema de Información Turística de Cartagena de Indias). Este contenía la información de llegada de pasajeros en vuelos, cuál ha sido el crecimiento, turistas extranjeros, el comportamiento de la ciudad en crecimiento nacional, el movimiento de los cruceros, cuáles son las temporadas, etc. (...) Ahora, después de tantos año y tras ponerse en marcha el Situr, nos unimos a este”, dijo Salazar.

En cifras

Dentro de los logros a mostrar está el aumento de la llegada de pasajeros nacionales a Cartagena de 2012 a 2017 de un 55,6 %. Además, se logró una reducción de la tasa aeroportuaria, pasando de 92 dólares a 38 y esto impulsó la llegada de pasajeros en vuelos internacionales en 128,6 %, en el periodo de 2012 a 2018.

En cuanto a los visitantes extranjeros que reportan a Cartagena como su principal destino en Colombia, el aumento es de 114 %, pasando de 203.111 en el 2012 a 434.600 en el 2018.

De las estrategias estrellas que manejó Salazar como presidenta de Corpoturismo está ‘La muralla soy yo’, un plan de acción institucional que busca frenar y concientizar sobre la explotación sexual infantil, que fue apalancada por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.

