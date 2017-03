En agosto se construirán salas de audiencias en la Cárcel de Ternera

Las salas de audiencia descongestionarían los procesos penales y darían mayor agilidad a la aplicación de la justicia al actuar dentro de los términos establecidos, lo que repercutiría también en el mejoramiento del hacinamiento que se registra en la cárcel San Sebastián de Ternera.

La fecha de ejecución de las obras quedó definida en una reunión sostenida entre el director Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Carlos Julio Pineda; el director de la cárcel de Ternera, mayor Uriel Jaramillo; el director seccional del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Sierra; y el director de Distriseguridad, José Ricaurte.

“De las 45 a 50 audiencias que se programan a los reclusos, solamente se hacen efectivas 8. Esto se debe a limitaciones que tiene la unidad penitenciaria para trasladar a los intermos o sindicados al centro donde se hacen las audiencias presenciales. Esto conlleva a la no aplicación de justicia al dar libertades por vencimiento de términos porque no se realizaron las audiencias en el tiempo prudente. Cada vez más las personas pierdan la credibilidad en la justicia y la institucionalidad. Por eso, es importante la construcción de estas dos salas”, explicó Ricaurte.

El funcionario aseguró que los diseños están siendo elaborados y ya se hizo el levantamiento topográfico y verificación de equipos necesarios para que estos lugares funcionen correctamente.

"Sacaremos el presupuesto e iniciaremos el proceso de adquisición para que a más tardar en agosto Cartagena cuente con estas salas de audiencias. La idea es que los reclusos tengan un juicio oportuno y se eviten reclusiones sin definición de su condición jurídica, que si la persona no es hallada culpable no se genere una impunidad por la no realización de la pertinente audiencia, y si es hallada culpable, que pague por el delito cometido. Queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en los procesos legales en Cartagena”, agregó el director de Distriseguridad.

Aún se desconoce cuántos recursos se invertirán en la construcción de estas dos salas, y si una parte de estos serán aportados por el Gobierno Nacional.