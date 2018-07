En Buenos Aires no están contentos con una pavimentación

La diagonal 49, del barrio Buenos Aires, se encuentra cerrada por un rimero de escombros y basuras.

Es esa una de las inconformidades que tiene la Junta de Acción Comunal, como hecho posterior a la pavimentación que se le aplicó a dicha vía.

Leidi Madrid Anaya, presidenta de la JAC, manifestó que la pavimentación se inició en enero del presente año, pero hasta la fecha no ha sido entregada a la comunidad, que no se siente muy contenta con los acabados.

Madrid Anaya explicó que en algunas partes de la vía dejaron unas grietas en donde debieron hacer un empalme con un pavimento que ya existía, pero dicha falla ahora está provocando accidentes vehiculares.

La dirigente comunal agregó que los trabajadores tomaron los callejones transversales para depositar escombros y demás desechos mientras pavimentaban, pero nunca limpiaron y ahora el sector se está llenando de roedores.

“Una parte de ese escombro --reiteró-- fue el que utilizaron para cerrar la vía, en lugar de poner unas vallas. Ahora los conductores y los vecinos de las otras calles se molestan con nosotros, porque no es posible que a estas alturas la calle aún esté cerrada siendo una vía principal”.

Con el objeto de que les entreguen la obra en buenas condiciones, los vecinos han expuesto la queja en la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), “y allá nos dijeron que hasta que el ingeniero no entregue la obra a satisfacción no le van a pagar”.

Marcos Güete, el ingeniero en cuestión, dijo a El Universal que “la calle no tiene detalles por corregir. Ahí estuvo la interventoría y verificó que todo quedó de acuerdo con el diseño. Simplemente, hay que recoger una basura y no la he corregido, porque Edurbe, que me debe el 40 % del total del contrato, no me ha pagado”.

Pedro Álvarez, supervisor de obras de Edurbe, expresó que los trabajos fueron realizados en su totalidad, “pero hay unos detalles que están en observación por parte del contratista; por lo tanto, no podemos pagarle al ingeniero hasta tanto no corrija esos detalles, que no es que sean una cosa tan grave, pero hay que cumplir con la comunidad”.

En cuanto a la unión entre el pavimento nuevo y el antiguo, explicó que el Distrito aprobará la pavimentación del callejón transversal que le queda cerca para que pueda hacerse el empalme de mejor manera, “pero todo lo demás está bien. El ingeniero ahora tiene que recoger el escombro y entregarle la vía a la comunidad”.