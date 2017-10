En Cartagena, líderes del NO conmemoran un año del resultado del plebiscito

Como si la Constitución de 1991 estuviese muerta, los líderes del 'No', vestidos de negro, realizan desde las 5 de la tarde un plantón en la Plaza de la Paz y el Camellón de los Mártirez, en el Centro Histórico, para conmemorarán el “Aniversario del robo del plebiscito”. (Lea aquí: Partidarios del NO en el plebiscito se plantan hoy por “robo” de los resultados)

En el acto simbólico de resistencia civil, que se realiza simultáneamente en Barranquilla, Medellín y Bogotá y fue convococado por el Centro Democrático, se rechaza un gobierno “violento”, que ignoró la decisión “soberana del pueblo”.

Durante el evento, al que asistieron asistieron el diputado Mario del Castillo y el senador del Centro Democrático, Fernando Araújo Rumié, se leyó un manifiesto para resaltar lo que ellos llaman un “desconocimiento total de la voluntad popular” por parte del Gobierno Nacional.

“Hoy se cumple un año de la victoria del 'NO' en el plebiscito. No le dijimos que no a la paz, le dijimos que no a unos acuerdos que producen impunidad, que estimulan la violencia, que generaron más divisiones en el país. Unos acuerdos que crean lo que nosotros hemos advertido muchas veces, un tribunal para ofrecer impunidad a las Farc y para perseguir a militares, empresarios, civiles, comerciantes, incluso a la oposición política, la oposición democrática”, expresó Araújo Rumié.

Entre las principales razones del plantón es que tras los Acuerdos de Paz , las Farc tendrán 10 curules aseguradas en el Congreso, serán un partido político con financiación preferencial por parte del Estado y tendrán 20 emisoras en FM para promover su ideología comunista, que no tienen ningún otro partido en Colombia.

Además de que 1200 guerrilleros fueron incluidos en la Unidad Nacional de Protección con salario de 1 millón 800 mil pesos, es decir, los guerrilleros estarán armados por el Estado Colombiano, las víctimas no han sido reparadas, las Farc todavía mantienen a menores recluidos en sus filas y no irán a la cárcel.

En redes sociales algunos líderes del No también se han manifestado.

Seguimos defendiendo las ideas que promovimos en la campaña del plebiscito y buscamos modificar el acuerdo, ajustarlo, corregirlo #ColombiaNoSeRinde pic.twitter.com/aKsrGzHFA5 — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 2 de octubre de 2017

Hace un año ganó el No, el Gbno desconoció el resultado, descartó un pacto nacional y prefirió maltratar la democracia en favor de Farc — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 1 de octubre de 2017