“En Cartagena podría pasar lo mismo que en Mocoa, y hasta peor”.

Así se expresó el presidente del “Consejo Territorial de Planeación de Bolívar”, Aniano Morales Blanco, quien argumentó que Cartagena posee una característica geográfica que no se encuentra en otras ciudades colombianas, y es su parentesco con el fondo de una taza, lo que la convierte en receptora de todos los componentes hídricos de los municipios aledaños.

Se refirió, específicamente, a localidades bolivarenses como Turbaco, Clemencia, Villanueva y Soplaviento, entre otras, cuyos cuerpos de agua disponían de escorrentías que formaban las cuencas hidrográficas alta, media y baja que, a su vez, alimentaban la Ciénaga de la Virgen.

Durante esas calendas no se registraban las inundaciones que se han visto en los últimos años, dado que cuando la Ciénaga (nutrida por sus bocas naturales) se saturaba, las corrientes se reposaban en los humedales y en los playones, pero muchas de esas bondades se fueron perdiendo con el paso de las pavimentaciones mal planificadas, las grandes urbanizaciones y el levantamiento de edificios, sobre todo en La Boquilla, el Aeropuerto Rafael Núñez y las faldas de La Popa, puntualmente la cara del cerro que mira hacia la Ciénaga.

El efecto consecuente consiste en que las escorrentías de la cuenca hídrica alta bajan penosamente hacia las cuencas media y baja, pero cuando la ciénaga se satura las aguas se devuelven, porque no hay humedales ni playones donde puedan estabilizarse sino canales mal diseñados, invadidos y taponados que producen inundaciones y damnificados en barrios como La María, Boston, Olaya Herrera (sector Central), San Antonio, La Candelaria, 13 de Junio, Santa Mónica, San Pedro (Socorro), Las Gaviotas, El Pozón, Las Palmeras, Fredonia y Villa Rosita, entre otros, “que desde años atrás se vienen llenando, pero sufrirán un golpe mucho más fuerte, porque Turbaco se está urbanizando”, anunció Morales.

Agregó que durante las últimas inundaciones, las aguas han alcanzado un metro, pero dentro unos cinco o seis años pasarán por encima de las casas.

Morales Blanco explicó que la Constitución Nacional, en la Ley 99, en cuanto a planificación y ordenamiento del territorio, definió también los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas. En el caso de Cartagena hay cuencas que no están en la misma ciudad, a excepción del cerro La Popa, la Loma del Marión y el Cerro de Albornoz. El resto depende de los ya citados municipios donde están las cuencas altas, que tienen mayores volúmenes de agua y que cuando no habían sido intervenidas por hacendados, ganaderos y constructores, cumplían sus libres escorrentías.

En Cartagena, en las zonas cercanas a la Carretera Variante Mamonal-Gambote (San José de los Campanos y La Carolina, entre otros) se están construyendo edificaciones sin respetar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas.

“El sector Coloncito, en Turbaco, una cantera de donde se extrae roca coralina y zahorra, ya está tan desforestado que la piedra donde reposa el municipio está débil. Cada vez que llueve, las corrientes arrastran sedimento y el suelo no es capaz de absorberlas, de manera que cuando las escorrentías se encuentren con las de la cuenca media y con las de la cuenca baja vendrá el desastre”.

Aseguró Aniano Morales que la Corporación del Canal del Dique (Cardique) conoce el Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas y nunca lo ha divulgado.

“Con ese plan se hubiera logrado que nadie construyera a orillas de los caños sino con 15 metros de separación, como lo manda la ley, pues esas márgenes es preferible que estén arborizadas en vez de urbanizadas. Si las autoridades quisieran recuperar esos terrenos, tendrían que gastar muchos recursos expropiando a quienes construyeron de forma incorrecta”.

El artículo 96 del POT dice que “para que haya armonía y desarrollo en la ciudad futura debe haber concatenación entre el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas. Pero el POT no lo no lo respetan y el POCH no lo conocen”.

En ese mismo artículo reza: “la construcción de viviendas en la zona no consolidada de la Ciénaga de la Virgen debe hacerse a través de unos planes parciales”. Pero, según Morales Blanco, de 2001 hacia acá no se ha aprobado ningún plan parcial.

“En 2008 –contó-- la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena formuló el Plan Parcial R4, pero el Gobierno Distrital no le prestó atención. El POT también dice que en la zona de las cuencas debió hacerse una caracterización de tipos de viviendas y de la necesidad de la misma, pero tampoco se hizo”.

Continuó detallando que La Popa también hace parte de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de la Virgen y la franja que mira hacia ese cuerpo de agua es arenosa. Anteriormente, esa arena no llegaba a la ciénaga por la cantidad de árboles que tenía el cerro. “Pero las invasiones, específicamente en los sectores Peyé y Sinaí, producen deslizamientos que están llenando la ciénaga y que podrían generar más muertos que el mismo Salto del Cabrón”.

Efraín Marimón Matorel, miembro de la junta directiva de la “Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB)”, dijo, respecto a las declaraciones de Aniano Morales, que mientras no se hagan estudios a fondo no se puede decir con certeza cómo se comportarán las corrientes pluviales cuando arrecie el invierno. “Todo lo que se diga –manifestó-- es pura teoría, porque hasta ahora ninguna de las autoridades encargadas ha encabezado las investigaciones que se necesitan”.

El Universal intentó dialogar con el director de Cardique, Olaff Puello, pero este nunca respondió su teléfono celular.

