En Comfamiliar EPS: espera por atención sigue siendo deplorable

Las pésimas condiciones de espera y las demoras en atención a las que son sometidos cada día usuarios de la EPS Comfamiliar, en la sede del barrio Pie de La Popa, persisten. Allí, el turno se espera de pie y bajo el sol. Lea aquí (Usuarios de Comfamiliar siguen esperando atención bajo el sol)

“Vine desde las 6 de la mañana y cuando llegué ya había mucha gente, incluso se acabaron los 200 turnos que reparten. Parece que amanecieron durmiendo aquí para cogerlos”, dijo ayer Simona Riales Girado, proveniente de la isla de Tierrabomba.

La mujer de 52 años señaló que “expuse mi vida al subirme en una embarcación en la madrugada, cuando hay mucho viento, brisa y mareta, para venir a buscar la autorización para una cirugía de hernia umbilical que le mandaron a mi sobrina de 15 años. Ya son más de las 10 de la mañana y no me han atendido, ni me van a atender, porque ya no hay turno. Eso no es posible”.

A esa hora también estaba haciendo fila Meilys Atencio Moncaris, quien tiene cinco meses de gestación. “Estoy de pie desde las 7 de la mañana, esperando que me entreguen la autorización para una cita con la nutricionista y con la ginecóloga. ¡Esto es desesperante! Todavía no tengo tiempo para que los pies se me hinchen y ya los tengo hinchados. Le dije al vigilante y no me prestó atención”.

Recalcó que “la prioridad para las mujeres embarazadas, madres con niños en brazos y ancianos no se ve. Vengo de la isla de Tierrabomba, donde la primera lancha sale a las 5, 6 de la mañana. Mientras uno la coge y después se sube al bus para llegar acá, ya encuentra esto lleno y los 200 turnos repartidos. No hay para más nadie”.

Norma Barrios Orozco, de 56 años, reclamó que “tengo un mes y ocho días de estar buscando orden para que le autoricen una biopsia a mi hermana, quien tiene 60 años. Me han mandado para dos partes y cuando llego no tienen contrato con la EPS. Hoy (ayer) llegué desde temprano para buscar otra orden, pero ya no había ficha y así no dejan entrar a nadie, ni que sea prioritario”.

Blanca Rivero de Benedetti, de 85 años, contó que “estuve hospitalizada seis días por problemas de colón y me mandaron tratamiento. Vine a coger la cita y el vigilante no me deja pasar. Ha pasado una hora y estoy cansada, me tengo que ir. Yo no tengo hijos que me hagan la fila. ¿Cómo es posible que no haya prioridad para la tercera edad?”.

PERSONERO PRESENTE

Quejas como las expuestas fueron corroboradas por el personero Distrital, William Matson Ospino.

Motivado por las denuncias registradas en este medio el pasado 7 de febrero, el representante del Ministerio Público visitó la mencionada sede en la mañana del lunes, y constató que los afiliados de Comfamiliar deben hacer fila desde la madrugada para recibir servicios de salud, no obstante, muchas veces deben retirase en la tarde sin ser siquiera atendidos.

“Es lamentable lo que está pasando. Son más de 300 personas las que están ahí todos los días, aguantando sol. Hay mujeres embarazadas, madres con niños en brazos, adultos mayores, es decir, sujetos de especial protección constitucional que no merecen el trato indigno que están recibiendo hoy de parte de la empresa”, dijo Matson.

Además de las deplorables condiciones de espera, el personero recibió quejas de los afiliados a Comfamiliar por la no entrega de citas, medicamentos, tratamientos médicos y procedimientos quirúrgicos. En busca de una solución a esa problemática, programó para hoy una reunión con la directora administrativa de la EPS, Ana Patricia López Ríos.

“En esta sede se ha agravado la situación porque se han cerrado puntos de atención en la ciudad y en el departamento, lo cual hacen más difícil el acceso a los servicios”, explicó Matson.

“Una de las exigencias de los usuarios -agregó el funcionario- es que se habiliten más puntos. Nosotros vamos a ser sus voceros para que el servicio pueda mejorar en esta EPS, y tiene que haber voluntad política de parte de la alta dirección y de la Superintendencia Nacional de Salud, porque esta es una EPS que está intervenida y la Superintendencia, que es la encargada de controlar y vigilar este tipo de situaciones en materia de salud, debe meter la mano en firme”.

PROMESAS DE LA EPS

Desde inicios de febrero, Comfamiliar informó a este medio que tiene “aprobado y en proceso de adjudicación, la reestructuración de una mega sede para atención al usuario en el Pie de La Popa, con capacidad para atender 500 afiliados al día en las mejores condiciones de espera de la ciudad”.

Pero antes, “teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los usuarios dispondremos un plan de choque para atención en las sedes de las IPS de Comfamiliar ubicadas en Torices, El Pozón, La Boquilla y Bayunca”.

A la fecha, la EPS no ha cumplido.